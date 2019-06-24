Справа про екстрадицію Фірташа до США вирішиться цього тижня – світова преса

Європейське видання Politico пише про справу екстрадиції з Австрії до США українського олігарха Дмитра Фірташа. Нідерландська газета NRC Handelsblad пише про одного з російських винуватців збиття літака рейсу МН17 над сходом України. Британський часопис The Independent повідомляє про суперечливі моменти, пов’язані з організацією турів до чорнобильської зони.

Європейське видання Politico публікує статтю «Суддя вирішила не закривати справу за звинуваченнями у рекетирстві проти українського партнера Манафорта». Йдеться про те, що федеральний суддя в американському місті Чикаго відмовилась закрити справу про закордонне хабарництво та рекет проти українського олігарха, який має зв’язки з колишнім керівником виборчого штабу президента Дональда Трампа – Полом Манафортом. Американські прокурори висунули 2013 року вимогу екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа, звинувативши його в організації хабарницької схеми підкупу індійських посадовців у зв’язку з проектом титанових копалень. Видання нагадує, що Фірташа заарештували в Австрії на вимогу США, проте згодом його відпустили під заставу у 140 мільйонів доларів. Нині Фірташ намагається оскаржити його екстрадицію до США у австрійському суді.

Politico повідомляє, що адвокати Фірташа також оскаржували справу в американському суді у Чикаго, проте суддя Ребекка Палмаєр оприлюднила цього тижня рішення на 39 сторінках, яке відкидає низку тверджень про те, що звинувачення проти Фірташа юридично неспроможні. Видання зазначає, що суддя Палмаєр, яку призначив іще президент Білл Клінтон, зокрема, відкинула твердження, що обвинувачення в цій справі Фірташа неправомірно намагається застосувати американські закони за межами США. Водночас Politico вказує: доказів того, що Манафорт брав участь у проекті, пов’язаному з титановими копальнями в Індії, немає. Сам Пол Манафорт нині відбуває 7,5 років ув’язнення – його визнали винним у низці порушень закону внаслідок роботи спеціальної слідчої комісії Роберта Мюллера, поміж яких податкове шахрайство, приховування закордонних банківських рахунків, а також лобіювання інтересів українського уряду без належної реєстрації в Міністерстві юстиції США.

Прокурори у США також звинувачували Дмитра Фірташа у зв’язках з російською організованою злочинністю, але до остаточного обвинувального акту це обвинувачення не ввійшло, пише видання. Тим часом остаточне рішення австрійського суду щодо екстрадиції Фірташа до Сполучених Штатів очікується цього тижня.

Джош Ґерстайн, автор статті: «Судді не відхилять обвинувачення проти пов’язаного з Манафортом Фірташа в рекеті і хабарництві за межами США. Рішення щодо його екстрадиції з Австрії очікується цього тижня»

Періодичне видання Нідерландів NRC Handelsblad публікує статтю «Це людина, яка винна у збитті літака рейсу МН17», у якій подає портрет одного з обвинувачених у цьому, російського ватажка збройних угруповань сепаратистів на Донбасі Ігоря Гіркіна на псевдо «Стрєлков». Нідерландський часопис нагадує, що Гіркін вперше з’явився на сході України на чолі збройного бандформування людей у масках у квітні 2014 року. Саме тоді, як пише газета, Гіркін став знаменитістю в Росії і обличчям проросійського заколоту у східній Україні. Видання додає, що Гіркін також брав участь у бойових діях в українському місті Слов’янську, а потім, вирвавшись зі своїми людьми з оточення, втік до Донецька, де проголосив себе «міністром оборони» сепаратистів. Нідерландський часопис наголошує, що саме Гіркін очолював загони проросійських бойовиків, коли з російської ракетної установки «Бук» був збитий літак рейсу MH17. Тепер Гіркіну висунуто звинувачення у катастрофі літака і вбивстві за Кримінальним кодексом Нідерландів.

NRC Handelsblad зазначає, що сама особа Гіркіна перебуває переважно у тумані. За його «офіційною» біографією, він брав участь у бойових діях у Придністров’ї та Боснії як доброволець. Відслуживши в армії, Гіркін став контрактником, служив у Чечні, а потім перейшов у лави ФСБ. 2013 року він вийшов у запас у званні полковника. Через кілька тижнів після збиття літака рейсу MH17 Гіркін відмовився від «посади міністра оборони» бойовиків і влітку 2014 року повернувся до Москви. Тоді, як пише нідерландська газета, сепаратисти в Донецьку були на межі поразки, і тільки коли російські війська, замасковані під місцевих бойовиків, перетнули кордон, наступ українського війська було зупинено. У грудні 2014 року, як повідомляли російські джерела, Гіркін тихо одружився знов на молодій дівчині з Криму. А ще один із чотирьох звинувачених у збитті літака рейсу МН17, Сергій Дубинський, був у нього на весіллі.

Втім, газета пише, що ті, хто вважає Гіркіна прихильником Путіна, помиляються. На початку року Гіркін разом із групою російських націоналістів увійшов до коаліції з лівацьким анархістом Сергієм Удальцовим, який був одним з ватажків антипутінських протестів 2011–12 років.

Після оголошення обвинувачення у збитті літака рейсу МН17 Гіркін одразу заявив, що не має з цим нічого спільного, і відмовився від будь-яких подальших коментарів. Нідерландське видання водночас підсумовує, що шанс того, що Гіркін постане перед судом в Нідерландах, дорівнює нулю, бо Росія не видає своїх громадян за кордон.

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Британський часопис The Independent друкує матеріал «Компанія Wowcher зазнає різкої реакції благочинних організацій за рекламу відпусток у Чорнобилі». Видання пише, що британська компанія дисконтних ваучерів Wowcher оприлюднила рекламу поїздок до Чорнобиля за надзвичайно низькими цінами – від 169 фунтів стерлінгів з особи. У рекламі «екскурсії на відпустку» любителів історії та поціновувачів телесеріалу «Чорнобиль» американської телемережі НВО закликають відвідати Чорнобильську АЕС і полишене людьми селище Копачі. У рекламі наголошується, що у програмі відвідин також зруйновані школи, закинуті лікарні й розвалені кінотеатри. У відповідь на цю рекламу представники британської благочинної організації Chernobyl Children’s Project, яка опікується оздоровленням у Британії дітей з радіоактивної зони навколо Чорнобиля, висловили занепокоєння такою пропозицією. В організації вважають, що зона, яка спричинилась до страждань мільйонів людей, не має стати місцем, де туристи робитимуть «селфі».

The Independent у цьому зв’язку наводить слова одного з керівників благочинної організації Chernobyl Children’s Project Лінди Вокер. Вона каже, що люди мусять пам’ятати, що мільйони людей і далі потерпають від захворювань, до яких спричинився вибух на ЧАЕС, і більш ніж 100 тисяч людей, за її словами, вже померли як наслідок цього.

Представник іще однієї британської благочинної організації Chernobyl Children’s Lifeline, яка допомагає в оздоровленні дітей, уражених чорнобильською катастрофою, Джон Бакбі також висловив незгоду з такою екскурсією« «Чому б це раптом комусь захотілося їхати у відпустку, щоб побачити щось настільки трагічне?». Разом із тим, британський часопис нагадує, що після виходу на телеекрани серіалу «Чорнобиль» американської мережі НВО зацікавлення поїздками до зони чорнобильської катастрофи помітно збільшилось, а сама зона ЧАЕС стала суперечливим, проте популярним туристичним напрямком.

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