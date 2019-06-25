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25 Червень 2019, Київ 14:39
Новини | Політика

Суд в Австрії дозволив екстрадицію Фірташа у США

Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення

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Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США. Про це заявив суддя Верховного суду Австрії на засіданні 25 червня у Відні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Цим рішенням він не задовольнив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року.

Тепер Дмитра Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення.

Ані Дмитро Фірташ, ані його адвокат рішення суду не коментували і залишили будівлю.

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Наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа. Про рішення, ухвалене наприкінці минулого тижня і викладене на 39 сторінках, повідомили американські ЗМІ.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

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Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Якщо Австрія ухвалить рішення про його екстрадицію, колишнього союзника українського екс-президента Віктора Януковича можуть видати Сполученим Штатам у липні.

Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмаєр постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним угод. Boeing не звинувачують у порушеннях у зв’язку з цією справою.

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