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24 Червень 2019, Київ 23:22
Новини | Політика

Австрія 25 червня ухвалить рішення щодо екстрадиції Фірташа

Український олігарх Дмитро Фірташ

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Верховний суд Австрії 25 червня вирішить, чи має український олігарх Дмитро Фірташ бути екстрадований до США. Рішення не є остаточним, воно може бути оскаржене.

Це станеться після того, як наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа. Про рішення, ухвалене наприкінці минулого тижня і викладене на 39 сторінках, повідомили американські ЗМІ.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

Австрійська влада затримала Фірташа в 2014 році. Якщо Австрія ухвалить рішення про його екстрадицію, колишній союзник українського експрезидента Віктора Януковича може бути виданий Сполученим Штатам у липні.

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Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії. Суддя Палмейер постановила, що ця справа може розглядатися в США, оскільки схема вплинула на чиказьку компанію Boeing.

Компанія Boeing заявила, що розглядала можливість бізнесу з Фірташем, але ніколи не укладала з ним жодних угод. Boeing не звинувачена в будь-яких порушеннях у зв’язку з цією справою.

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