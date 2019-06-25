Європейські ігри: батутистки принесли Україні «срібло»

Жіноча збірна України зі стрибків на батуті здобула срібну нагороду на Європейських іграх, які тривають у Мінську. У синхроні Світлана Малькова та Марина Кийко отримали оцінку 48.240 та обійшли російську команду, яка посіла третє місце. «Золото» – у спортсменок із Білорусі.

Це перша нагорода України 25 червня.

Днем раніше срібну нагороду також у синхронних стрибках здобув тандем Антон Давиденко – Микола Просторов.

Загалом «синьо-жовті» вибороли в Мінську вже 19 нагород, з яких п’ять золотих.