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25 Червень 2019, Київ 20:52
Новини | Спорт

Європейські ігри: батутистки принесли Україні «срібло»

Український прапор на відкриттті Європейських ігор, ілюстративне фото

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Жіноча збірна України зі стрибків на батуті здобула срібну нагороду на Європейських іграх, які тривають у Мінську. У синхроні Світлана Малькова та Марина Кийко отримали оцінку 48.240 та обійшли російську команду, яка посіла третє місце. «Золото» – у спортсменок із Білорусі.

Це перша нагорода України 25 червня.

Днем раніше срібну нагороду також у синхронних стрибках здобув тандем Антон Давиденко – Микола Просторов.

/**/ /**/ /**/ Фото прес-служби НОК України
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Загалом «синьо-жовті» вибороли в Мінську вже 19 нагород, з яких п’ять золотих.

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