Більшість делегацій у ПАРЄ пішла на змову з Кремлем (огляд преси)

Газета «День» досліджує – чому більшість у ПАРЄ «прогнулася» перед Росією, і як далі має діяти Україна? Видання пише, що більшість європейських делегацій у Парламентській асамблеї Ради Європи таки пішли на змову з Кремлем, заплющивши очі на європейські цінності, суть самої організації, а головне – злочини Росії, і ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросили російську делегацію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Те, що відбулося в Страсбурзі в ніч із 24 на 25 червня, в історії цієї організації ще не було, наголошує газета. Річ у тім, що ухвалене рішення принципово змінює санкційний механізм. До регламенту додається норма, яка скасовує право ПАРЄ накладати ключові санкції на будь-яку національну делегацію, зокрема й Росію. Пояснити рішення ПАРЄ захистом прав людини і громадянина, цінностями демократії чи заохочення Росії до зміни поведінки, звичайно, не можна. Це абсолютно цинічне, меркантильне, слабке та єзуїтське рішення Ради Європи, наголошують газетярі. Воно демонструє, що право сили в світовій політиці має більшу вагу і значення, ніж сила права.

Причина такого результату голосування полягає в тому, що в сьогоднішній Європі цінності насправді не є цінністю, наголошує експерт газети «День» Володимир Огризко. Так само, для Заходу російський чинник залишається важливішим, ніж те, що називають проблемою російської агресії. Це можна порівняти з мюнхенським «днем сорому Європи», наслідком якого стала величезна трагедія. Експерт стверджує, що Росія не бачить слабких, вона вважає це сміттям, яке треба прибрати з дороги. Сьогодні Росія отримала запрошення прибрати це сміття, і варіанти такого прибирання можуть бути дуже кривавими. У Європі поки що цього не хочуть розуміти і заколисують себе якимись абсолютно безглуздими ідеями про те, що Росія колись виправиться. Вона не виправиться, її треба виправляти. У цьому полягає ключова різниця між розумінням того реального, що є в Росії, і тим, що є в головах західних псевдодемократій. На цьому наголошується в матеріалі «Це не кінець, це продовження боротьби…»

Поки Україна захищає на своїх східних кордонах Європу від російського агресора, Старий Світ вкотре продемонстрував свою недалекоглядність, пише «Україна молода». Видання зазначає, що повернення російської делегації до ПАРЄ за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації. Докладніше з коментарями видання знайомить у статті «Там, за ПАРЄбріком...»

Дещо про справжні причини грузинської кризи в газеті «День» розмірковує експерт видання Наталія Іщенко. Вона, зокрема, вважає, що наївно думати, що останні події в Грузії викликані лише через невірно організований форум та одного нахабного депутата Держдуми. Все каже про те, що російське керівництво вирішило почати гібридний наступ на сусідню країну із головною метою – заблокувати вступ Грузії до НАТО. Подальші дії Росії – заборона авіасполучення із Грузією для блокування туристичного потоку – кажуть про те, що в Кремлі йдуть на ескалацію протистояння. Після гучного провалу антинатовської стратегії на Балканах, після вступу до Альянсу Чорногорії і майже вступу Північної Македонії, Росії вкрай необхідна «перемога на Заході». Останні події в Грузії свідчать про те, що російський гібридний наступ уже стартував. На цьому наголошується в статті «Хто крайній до НАТО?»

21 червня 1971 року було знайдено Золоту пектораль. Це стало найбільшою археологічною знахідкою в Україні в XX столітті. А знайшов її в древніх степових курганах науковець і поет Борис Мозолевський, який лише дивом уникнув гіркої табірної дисидентської долі в період брежнєвського застою. Образ цієї легендарної особистості постає з нарису «Борис Мозолевський: «За всі свої одкровення я заплатив 13 роками кочегарства», який публікує газета «Голос України».