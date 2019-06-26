ПАРЄ розгляне оскарження повноважень російської делегації

У Парламентській асамблеї Ради Європи 26 червня відбудеться голосування щодо оскарження повноважень російської делегації.

Напередодні в ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації – для цієї процедури необхідно було набрати голоси 30 парламентаріїв з п'яти країн. Тепер питання розгляне спеціальна комісія на основі доповіді, яку представлять у другій половині дня 26 червня.

При цьому делегація, чиї повноваження оскаржуються, бере участь в роботі ПАРЄ, але не голосує за своє питання, наголосила голова асамблеї Ліліан Морі-Паск’є.

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У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дає змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї і її структурах.

Після цього 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

Проти повернення Росії в ПАРЄ різко виступає Україна. У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.​

Київ викликав для консультацій посла України при Раді Європи. Президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ. А п’ятий президент України Петро Порошенко пообіцяв задіяти «свої зовнішньополітичні зв’язки».

Права голосу Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи позбавили в 2014 році – після анексії Криму та підтримки бойовиків на сході України. На знак протесту Росія з січня 2015-го припинила участь у засіданнях асамблеї, а з 2017 року перестала перераховувати внески в організацію. На сьогоднішній день борг Росії перед Радою Європи становить 75 мільйонів євро.

У Москві заявили, що повернуться до своїх обов'язків і виплатять внески тільки після відновлення всіх прав.