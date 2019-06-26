26 червня у селі Троїця Снятинського району Івано-Франківської області поховали 36-річного Василя Чорнея, який протягом 4 місяців працював будівельником і столярем у Великопольському воєводстві у Польщі. Тіло чоловіка 13 червня знайшли у лісі, за 125 кілометрів від місця, де нелегально працював українець. За даними польської поліції, український заробітчанин погано почувався, але власниця польської фірми заборонила викликати швидку допомогу і вивезла людину у ліс. Рідні не знають причину смерті. Розповіли, що є кілька версій. Про смерть Василя батькам і дружині повідомив сусід, який побачив інформацію і фото односельця в соціальних мережах. Селяни допомогли родині зібрати 40 тисяч гривень для перевезення покійного у рідне село. У чоловіка залишились троє дітей – донечки 12 і 7 років, а також 9-річний син. Поліція Польщі заарештувала власницю фірми. Попередньо жінку звинувачують у ненаданні допомоги непритомному чоловікові. Їй загрожує 5-річне ув’язнення.