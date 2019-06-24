Непритомного українського заробітчанина відвезли у ліс. Чоловік помер

Варшава – П’ятирічним ув’язненням можуть покарати польську бізнесменку Ґражину Ф., яка не надала допомоги своєму працівникові-українцеві. Про нелюдське ставлення до громадянина України внаслідок якого чоловік помер повідомляють провідні ЗМІ Польщі. Першою про це повідомила Gazeta Wyborcza. 36-річний Василь Чорній працював будівельником і столярем у Великопольському воєводстві. На Івано-Франківщині без батька залишилося трійко дітей. Вітольд Горовський, почесний консул України в Познані вважає справу безрецедентною.

Тіло Василя Чорнія знайшли у лісі неподалік села Скоки, яке розташоване на відстані 125 кілометрів від села Ястшембсько Старе, де він працював. 13 червня на мертвого чоловіка випадково натрапив місцевий лісничий. При померлому не було документів, ані мобільного телефона, тож встановлення його особи тривало п’ять днів. Певною підказкою для поліції стали робочі рукавиці та дерев’яна стружка на одязі неопізнаного. Виявилося, що знайдений – це заробітчанин зі Снятиського району Івано-Франківської області, який приїхав до Польщі чотири місяці тому. Чоловік працював на будовах, а підзаробляв у столярному цеху, де виготовляють труни.

У понеділок про деталі справи журналістам повідомив речник Великопольсьокої поліції Анджей Боровяк. Він розповів, що саме сталося 13 червня в столярному цеху.

Чоловікові стало погано і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власницю, то вона заборонила викликати швидку допомогу. Потім виявилося, що непритомний чоловік зник із території підприємства

«Поліцейські встановили, що спекотного дня чоловікові стало погано і він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власницю, то вона заборонила викликати швидку допомогу й наказала всім іти додому. Потім виявилося, що непритомний чоловік зник із території підприємства. Він також не з’явився у помешканні, в якому проживав. За дивних обставин зник також один із українців, який з ним мешкав та працював», – зазначає речник поліції.

Проаналізувавши наявні у них дані, поліцейські вирішили затримати власницю фірми. На даний момент вона перебуває в слідчому ізоляторі. «Функціонери також розпочали пошуки українця, який зник після події. Його знайшли через кілька днів у місті Ломжа, в одному з хостелів», – додає Боровяк.

Речник пояснює, що зібрані поліцією докази дали підстави висунути власниці підприємства звинувачення про ненадання допомоги непритомному чоловікові. Суд заарештував Ґражину Ф. на три місяці. Їй загрожує п’ятирічне ув’язнення.

Бізнесменка працевлаштовувала нелегалів

Gazeta Wyborcza зазначає, що в результуті розтину тіла Василя Чорнія не вдалося встановити причини його смерті, потрібні додаткові дослідження. Водночас видання цитує поліцейського, який наводить подробиці фатального для українського заробітчанина 13 червня.

Коли Ґражина Ф. відпускала працівників, чоловік ще жив, йому потрібна була допомога, та він її не отримав

«Однозначно, що коли Ґражина Ф. відпускала працівників, чоловік ще жив, йому потрібна була допомога, та він її не отримав», – каже правоохоронець. Газета наголошує, що польська бізнесменка працевлаштовувала українців нелегально. «Вона боялася, що якщо викличе швидку допомогу, то матиме проблеми. Тому вирішила викинути його в лісі, що за 125 кілометрів від її цеху», – посилається на матеріали слідства Gazeta Wyborcza.

Світлана Криса, керівник консульського відділу Посольства України в Польщі розповіла Радіо Свобода, що в понеділок тіло померлого заробітчанина відправили в Україну.

«Порушена кримінальна справа, польський прокурор здійснює над нею нагляд. Затриманий також громадянин України, який причетний до цієї справи», – каже консул.

За її словами, прокурор здивований жорстокістю людей, які вивезли Василя у ліс і там залишили. За її словами, смертних випадків серед українських заробітчан у Польщі було багато, та вперше трапилася така історія.

Світлана Криса наголошує, що нещастя не сталося б, якби Василь працював у Польщі легально.

Перед тим, як їхати до Польщі на роботу, потрібно 150 разів з’ясувати, на яких підствах ви там будете працювати. Треба мати договір про працевлаштування і сплачувати податки, тоді можна уникнути трагедії»

«Тепер його працедавиця взагалі почала говорити, що вона Василя не знала. Коли це трапилося, то люди сказали їй, що Василеві треба до лікаря. Можливо, йому стало погано від лаку, яким лакують труни, а можливо це був приступ епілепсії – так як про це говорять українці, які там працювали. Це з’ясує слідство. Та можна припустити, що саме нелегальний статус заробітчанина спонукав власницю підприємства не надати Василеві допомоги», – каже Світлана Криса.

Вона апелює до громадян України, які збираються на заробітки до Польщі. «Якою б не була ситуація, наші громадяни не мають прав працювати нелегально, бо потім маємо гіркі наслідки. Вони мусять бути застраховані у Польщі, інакше, в разі якогось нещастя, всі кошти лягають тягарем на плечі родини заробітчанина. Перед тим, як їхати до Польщі на роботу, потрібно 150 разів з’ясувати, на яких підствах ви там будете працювати. Треба мати договір про працевлаштування і сплачувати податки, тоді можна уникнути трагедії».

​На ситуацію можуть вплинути органи самоврядування – Горовський

Я глибоко вражений трагічною смертю пана Василя з кількох причин. Помер батько трьох малих дітей, який утримував цілу сім’ю. По друге, його справа безпрецедентна

Трагічною смертю Василя Чорнія приголомшений почесний консул України у Познані Вітольд Горовський.

«Я глибоко вражений трагічною смертю пана Василя з кількох причин. Перша і найважливіша – за трагічних обставин помер батько трьох малих дітей, який утримував цілу сім’ю. По друге, його справа безпрецедентна. Так, траплялися випадки смерті українців на робочому місці. Та я не чув про те, аби найгірше сталося тому, що померлий був імігрантом», – написав Горовський на своїй сторінці у мережі Facebook.

Консул нагадує, що смерть Василя – це не перша заробітчанська трагедія, спричинена злочинною недбалістю польських працедавців. Він перелічує сумні історії, що мали місце у Великопольському воєводстві протягом останніх років.

Єдині установи, які можуть здійснити в Польщі зміни – це органи самоврядування

Горовський звертає увагу на те, що випадок з Василем стався через кілька днів після рішення польських судів про суворе покарання для двох горе-бізнесменів, які спричинили каліцтво українських заробітчан – Дмитра та Оксани.

Горовський розмірковує про те, хто в Польщі може змінити ставлення до українських заробітчан, аби трагедії більше не повторювалися.

«Я переконаний, що єдині установи, які можуть здійснити в Польщі зміни – це органи самоврядування. Самоврядування, яке поступово вчиться вирішувати проблему українських дітей у польських школах, яке охочіше, ніж колись інвестує в культурну інтеграцію, – може і мусить зробити більше», – зазначає Вітольд Горовський.