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25 Червень 2019, Київ 02:31
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Тіло померлого на заводі в Польщі українця викинули в лісі – відеосюжет

Тіло померлого на заводі в Польщі українця викинули в лісі – відеосюжет
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П’ятирічним ув’язненням можуть покарати польську бізнесменку Ґражину Ф., яка не надала допомоги своєму працівникові-українцеві. Про нелюдське ставлення до громадянина України внаслідок якого чоловік помер повідомляють провідні ЗМІ Польщі. Першою про це повідомила Gazeta Wyborcza. 36-річний Василь Чорній працював будівельником і столярем у Великопольському воєводстві. На Івано-Франківщині без батька залишилося трійко дітей. (Відео проекту Радіо Свобода «Настоящее время», за участі «Голосу Америки»)

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