П’ятирічним ув’язненням можуть покарати польську бізнесменку Ґражину Ф., яка не надала допомоги своєму працівникові-українцеві. Про нелюдське ставлення до громадянина України внаслідок якого чоловік помер повідомляють провідні ЗМІ Польщі. Першою про це повідомила Gazeta Wyborcza. 36-річний Василь Чорній працював будівельником і столярем у Великопольському воєводстві. На Івано-Франківщині без батька залишилося трійко дітей. (Відео проекту Радіо Свобода «Настоящее время», за участі «Голосу Америки»)