На Прикарпатті попрощались із заробітчанином, тіло якого підприємець у Польщі вивезла у ліс

У селі Троїця Снятинського району Івано-Франківської області 26 червня попрощались із 36-річним Василем Чорнеєм, який працював будівельником і столярем у Великопольському воєводстві у Польщі. Тіло чоловіка 13 червня знайшов місцевий лісник у лісі, за 125 кілометрів від місця праці, де 4 місяці нелегально працював українець. При ньому не було ні документів, ні особистих речей.

Польська поліція п’ять днів встановлювала особистість Василя Чорнея. За даними поліції, Василь Чорней поскаржився на самопочуття, про що працівники повідомили власницю фірми, яка заборонила викликати швидку допомогу,

«Тіло було в такому стані, що сказали не відкривати домовину, яка була герметично зачинена. Називають багато версій щодо причин смерті. Бачили лише у Фейсбуці фотографію мертвого брата. Навіть, якщо йому стало погано, то чому не надали першу допомогу, чому його знайшли випадково на відстані понад 100 кілометрів? Чому? Яка б версія не була: побили, вбили, стало погано, але не надали допомогу. Це просто вбивство. Дуже хочеться знати правду, як насправді все було», – розповіла сестра померлого Дарія Чорней.

Родині про смерть Василя Чорнея повідомив сусід, який побачив інформацію у соцмережах. За словами рідних чоловіка, ніхто із представників влади до них не телефонував, як і з дипломатичних установ України у Польщі.

Селяни допомогли родині зібрати 40 тисяч гривень, які заплатили фірмі, що привезла тіло українця додому вночі 25 червня.

«Тіло везли і через 30 кілометрів його завернули назад. Ми не знаємо чому так? Ми поставили дату смерті, як нам вказали 13 червня, коли його знайшли», – повідомила сестра.

Василь Чорней їздив на заробітки роками відтоді, коли закрили місцевий завод, де він працював, спершу по Україні, потім працював у Чехії і востаннє поїхав у Польщу.

«Телефоном син останні тижні був сумний і в останній розмові плакав, що у нього болять груди, сказав, що ребро поламане. Я зрозуміла, що йому погано і просила його повернутись», – розповіла матір померлого Марія Чорней.

Василя Чорнея відспівали у сільській церкві і поховали поруч на цвинтарі. У чоловіка залишились троє дітей – доньки 12 і 7 років, а також 9-річний син.

Поліція Польщі затримала власницю фірми на 3 місяці, яка зараз перебуває у слідчому ізоляторі. Попередньо, жінку звинувачують у ненаданні допомоги непритомному чоловікові. Їй загрожує п’ятирічне ув’язнення.