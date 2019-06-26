Рішення ПАРЄ щодо Росії є кроком до визнання Криму російським – депутат Держдуми

Результати голосування учасників літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), які в повному обсязі підтвердили повноваження російської делегації є кроком до визнання Криму російським, заявив в ефірі телеканалу «Россия-1» голова комітету Державної думи Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький.

"Своїм голосуванням щодо поправок (про статус Криму як окупованої української території – ред.) до схваленої зараз доповіді, які кваліфікованою більшістю в дві третини голосів Парламентської асамблеї Ради Європи були провалені, зроблений перший знаковий крок до визнання Криму російським країнами Ради Європи», – сказав російський депутат, який є імовірним претендентом на місце віце-президента ПАРЄ.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.

У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дає змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї і її структурах.

Після цього 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

Проти повернення Росії в ПАРЄ різко виступає Україна. У МЗС України вважають схвалену ПАРЄ резолюцію неприпустимою поступкою Москві. Українська делегація вирішила припинити участь у роботі нинішньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи і закликає Верховну Раду розглянути питання про зупинення участі України в ПАРЄ.