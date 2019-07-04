Нацрада видала дозволи на мовлення на території проведення ООС і на межі з Кримом

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення компаніям, у яких термін дії попередніх дозволів завершувався.

Також було видано нові дозволи на тимчасове мовлення на території проведення операції Об’єднаних сил і на адмінмежі з анексованим Кримом.

Як йдеться в повідомленні на сайті організації, рішення, що стосувалося понад 20 телерадіоорганізацій, ухвалили на засіданні Нацради 4 липня.

Телерадіоорганізації отримали право здійснювати мовлення у таких населених пунктах Донецької області: Авдіївка, Бахмут, Волноваха, Гірник, Дружківка, Костянтинівка, КПВВ «Мар’їнка», Краматорськ, Новотроїцьке, Маріуполь, Покровськ; у Луганській області: Бахмутівка, Лисичанськ, Новотошківське, Підгорівка, Попасна, Станиця Луганська КПВВ, Старобільськ, Сватове, Широкий, Щастя; у Херсонській області: Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка.

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Раніше Мінінформполітики закликало Нацраду з питань телерадіомовлення розблокувати надання дозволів на тимчасове мовлення на Донбасі й адмінмежі з анексованим Кримом.

«Через тривалу перерву в роботі Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення численні теле- та радіомовники не можуть продовжити чинні дозволи на тимчасове мовлення. У результаті, вони будуть змушені припинити свою діяльність на території Донецької, Луганської областей і на межі з тимчасово окупованим Кримом. Також заблоковано видачу нових дозволів на тимчасове мовлення, через що на вільних частотах мовить російська пропаганда», – йдеться в повідомленні.