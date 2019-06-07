Російські радіостанції захопили українські частоти на півночі Криму – моніторинг

Російські мовники захопили українські FM-частоти в більшості населених пунктів північного Криму. Про це свідчать результати моніторингу «Кримської правозахисної групи», проведеного в травні 2019 року.

Так, у восьми населених пунктах на півночі півострова всі українські частоти зайняті російськими станціями. У 11 населених пунктах українське FM-мовлення зафіксовано частково, однак на більшості частот чути російські станції. При цьому на підконтрольній Україні території біля КПВВ «Чонгар» і «Чаплинка» чути сигнал двох російських радіостанцій, відзначають правозахисники.

На підконтрольній Росії території поруч з КПВВ «Джанкой» (з української сторони – КПВВ «Чонгар») на частоті Радіо Крим.Реалії йде накладання сигналу двох радіостанцій, а біля КПВВ «Перекоп» (з української сторони – КПВВ «Чаплинка») – замість Радіо Крим.Реалії мовить російське радіо «Вести».

«Інформаційна ізоляція Криму, яка постійно посилюється, не тільки грубо порушує свободу слова, але і дає окупованій державі додаткові можливості для подальшого порушення прав і свобод людини на півострові. Такі дії повинні бути негайно припинені, а мовлення українських незалежних медіа на півострові відновлено, і винні в незаконному захопленні українських радіочастот притягнуті до відповідальності», – мовиться в повідомленні.

У КПГ підкреслюють, що глушіння радіосигналів засуджено Міжнародною конвенцією електрозв’язку в 1947 році і Генеральною Асамблеєю ООН в 1950 році.

З 4 вересня 2017 року ФМ-діапазоні на частоті 105,9 МГц почалося цілодобове мовлення Радіо Крим.Реалії, яке також спільно з Національною громадською радіокомпанією України продовжує мовлення на анексований Крим на середніх хвилях АМ на частоті 549 кГц. Для непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей з 23 січня 2016 року мовить проект Радіо Донбас.Реалії, який має ФМ-покриття в містах Сходу України і виходить на середніх хвилях Всесвітньої служби радіо України (1 431 кГц).