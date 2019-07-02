Мінінформ закликає Нацраду вирішити питання з дозволами для мовлення на окупованих територіях

Міністерство інформаційної політики України закликає Національну раду з питань телебачення і радіомовлення провести засідання, щоб вирішити питання з видачею дозволів для мовлення на території анексованого Криму й окупованих частин Донбасу.

«Через тривалу перерву в роботі Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення численні теле- та радіомовники не можуть продовжити чинні дозволи на тимчасове мовлення. У результаті, вони будуть змушені припинити свою діяльність на території Донецької, Луганської областей і на межі з тимчасово окупованим Кримом. Також заблоковано видачу нових дозволів на тимчасове мовлення, через що на вільних частотах мовить російська пропаганда», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що питання стабільного українського телерадіомовлення на території Донецької, Луганської областей, а також у шести районах Херсонщини – пріоритет інформаційної безпеки України.

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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення поки що не коментувала цю заяву українського міністерства.

Росія і її союзники припинили мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в анексованому Криму і на окупованій частині Донбасу. Українські ЗМІ шукають можливість доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольну Києву територію.

Від 4 вересня 2017 року в ФМ-діапазоні на частоті 105,9 МГц почалося цілодобове мовлення проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії, яке також спільно з Національною громадською радіокомпанією України продовжує мовлення на анексований Крим на середніх хвилях АМ на частоті 549 кГц.

Для непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей з 23 січня 2016 року мовить проект Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії, який має ФМ-покриття в містах сходу України і виходить на середніх хвилях Всесвітньої служби радіо України (1 431 кГц).