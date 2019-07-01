Розведення сил у Станиці Луганській: Зеленський просить «зберігати спокій»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новини про відведення бойовиками незаконних збройних угруповань свого озброєння від лінії зіткнення у Станиці Луганській. У своєму відеозверненні вранці 1 липня він привітав цей «перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування».

Втім, Зеленський зазначив, що лише з часом буде зрозуміло, чи обидві сторони виконують свої зобов’язання. Він попросив «не піддаватися паніці» і «зберігати спокій» у зв’язку з розведенням сил.

«Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, що завтра ми припинимо війну, але мені здається, що крихка надія на початок завершення гарячої фази війни з’явилася. Я тільки хочу попросити вас всіх не піддаватися паніці та провокаціям, надати можливість нашим воїнам, армії, дипломатам виконувати свою потужну і дуже складну роботу. Будь ласка, давайте все-таки зберігати спокій, ніякої зради, перемоги, на жаль, поки що теж, але мені здається, це перший наш невеличкий реальний успіх», – сказав він.

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30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики повідомили про відведення сил від Станиці Луганської.

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили готовність «контролювати та перевіряти процес розведення з обох сторін лінії розмежування».