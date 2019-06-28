(Публікуємо мовою оригіналу)

Российские силы тоже отвели свои силы от пешеходного моста в Станице Луганской. Об этом в пятницу заявили в штабе ООС. Таким образом, между сторонами появилась зона в почти два километра – без вооруженных людей и военной техники. В субботу в Станицу приедет представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма, чтобы огласить, что развод сил и средств состоялся.

Рискует ли Украина, отводя свои войска вглубь Станицы? Какими будут следующие этапы отвода? И почему Россия согласилась отойти через три года после того, как появилась такая договоренность?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили народный депутат, экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, военный эксперт Сергей Грабский и журналистка Радио Донбасс.Реалии Надежда Литвинова.

– Надежда, как проходил этот процесс? Что происходило в Станице Луганской?

Надежда Литвинова: Вчера начался второй этап отвода войск. Встретились военные с МЧС и представителями ОБСЕ. Начали еще утром.

Военные говорят, что, прежде всего, это создание зоны безопасности на временно неконтролируемом участке линии соприкосновения, согласно Минским договоренностям. Еще в 2014 году было решено, что ОБСЕ выставляет там в режиме 24/7 свои посты, другие средства наблюдения, проводит контроль за перемещениями населения, перемещением военной техники, вооружений с территории Российской Федерации и ОРДЛО.

У местных жителей настроения разные. Прежде всего, их интересует, что будет дальше уже после того, как отведут войска. Кому будет принадлежать временно неподконтрольная территория линии соприкосновения, и вопрос у большинства один: хорошо это или плохо. И всех беспокоит создание этой зоны безопасности на территориях.

– Семен, вы написали в Фейсбуке, что это разведение войск (согласно мирному плану президента Петра Порошенко) к миру не приведет. Почему?

Семен Семенченко: Официально «Минск» – это мирный план президента Порошенко и мирные инициативы президента Путина. Он незаконный, поскольку его заключили не представители Украины – не президент, премьер-министр, министр иностранных дел, а только эти люди могут заключать по закону. Его не ратифицировала Верховная рада. Но Порошенко незаконным путем втащил его, в текст резолюции Совета безопасности ООН его внесли.

В Золотом до сих пор на том направлении продолжаются обстрелы, несмотря на то, что было разведение

В 2016 году было заключено рамочное соглашение о трех разведениях войск на Донбассе. Первое – населенный пункт Петровское, второе – Золотое, третье – Станица Луганская. В Петровске и Золотом в 2016 году войска были разведены. В Станице Луганской из-за обстрелов этого не произошло. В Золотом до сих пор на том направлении продолжаются обстрелы, несмотря на то, что было разведение.

Что происходит теперь. Президенту Зеленскому достались по наследству Минские соглашения, которые являются уже частью международного права. Я, например, против этих Минских соглашений, потому что они к миру не приведут.

Касательно разведения сил и средств. Это предполагает, что «серой зоной» теперь станет населенный пункт. Куда отойдут школы, детские сады, банковские учреждения. А в Станице Луганской и окрестных пунктах проживает около 50 тысяч человек.

Эта территория не вычищалась. То есть, не проверялись дома, подвалы, сараи пять лет.

Я сомневаюсь, что это принесет мир жителям Станице Луганской. В Золотом в 2016 году это произошло, и до сих пор там идут обстрелы. Но одно дело обстрелы в районе Золотого, другое дело в Станице Луганской, где есть больница, наши люди вынуждены отходить за территорию Станицы Луганской.

– Семен, по словам украинских представителей трёхсторонней контактной группы в Минске, это разведение сил и средств позволит восстановить мост, который каждый день пересекает тысячи людей. Это единственный пункт пропуска в Луганской области.

Семен Семенченко: Если абстрагироваться от того, что это один из шагов в Минских соглашениях, которые я считаю незаконными, то да, возможно, вы правы. Но если взять Золотое, где в 2016 году произошло разведение. Напомню, россияне так и не дали возможность на оккупированной территории там пользоваться пешеходным переходом, он закрыт.

– Как вы объясняете то, что через три года после того, как договорились отвести силы и средства Станицы Луганской, сейчас это стало возможно благодаря позиции той стороны? Зачем это им?

Семен Семенченко: Их цель не идти прямой агрессией. Их задача разрушить Украину политически, привести к власти людей, которые считают, что «русский мир» это хорошо. Поэтому я считаю, что сейчас будут рассылаться любые обманки. Медведчуку отдали пленных, которых его же кум захватил. Сейчас обещают газ дешевле. Все что угодно, чтобы захватить политически Киев и разрушить нашу страну изнутри.

– Генерал-майор, заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь прокомментировал разведение средств и сил в Станице Луганской:

«Перемещение на другие, более подготовленные позиции, позволяют нам более эффективно контролировать этот участок. На линии соприкосновения подразделения находятся на большей дистанции друг от друга. Если взять то подразделение, которое мы переместили вчера, позиция буквально за 300 метров от противника постоянно обстреливалась. Мы сделали полукруг, который позволит эффективно применять технические средства, контролировать этот участок. Если вы заметили, то противник был на нашей стороне. Теперь мы отвели на 250-300 метров, они отходят на полтора километра. Мы их выбрасываем с плацдарма».

– Сергей, как прокомментируете слова Богдана Бондаря? Насколько рискует Украина, отводя силы и средства в Станице?

Сергей Грабский: В данном случае Украина абсолютно ничем не рискует. Отступление такой же вид маневра, как и наступление. Мы держим позиции на окраинах Станицы Луганской, мы ее не сдали. Мы увеличили расстояние между врагом и нами, уменьшили количество обстрелов и стрелкового оружия. ОБСЕ подтвердило, что боевики начали отвод своих войск.

Мы увеличили расстояние между врагом и нами, уменьшили количество обстрелов и стрелкового оружия

И ситуация, которая сложилась на сегодня, имея такую высокую насыщенность техническими средствами разведки и мониторинга, организовать наступление через реку на нашу сторону было бы глупо и смешно. Поэтому чисто с военной точки зрения Вооруженные силы Украины поступили абсолютно справедливо и понятно.

С политической точки зрения это выглядит так, что мы взяли на себя инициативу, мы выполняем договоренности, которые должны были выполнить в 2016 году. В данном случае, каждый метр, который отдаляет нас от врага – сбережение жизни нашего военного.

– Сергей, насколько защищены жители Станицы Луганской? Защищен ли сам город?

Сергей Грабский: Населенный пункт не может быть защищен на 100% от дальнобойной артиллерии. А расстояние действия дальнобойной артиллерии может составлять до 30-50 километров. Поэтому полностью Станица Луганская не может быть защищена, как и другие города.

Сейчас мы серьезно уменьшили вероятность обстрелов Станицы Луганской с тактического оружия. Кроме того, ОБСЕ выставило туда три камеры наблюдения. Поэтому это не только наша головная боль, но и международного сообщества.

– На днях ожидается приезд Леонида Кучмы, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные рубежи. Какие следующие этапы?

Сергей Грабский: Это было заложено в Минских соглашениях – мы должны отвести стороны на такое расстояние, которое исключило бы использование оружия с целью провоцирования одной или другой стороны.

Уже не секрет, что следующим шагом будет разведение сил и средств в районе Мариуполя.

– Какими вы видите следующие шаги Украины, если этот отвод приведет к стабильному режиму тишины? На чем настаивать Украине?

Логичным следующим шагом будет приглашение в Украину международной миротворческой миссии ООН

​Сергей Грабский: Если будут позитивные примеры отвода, мы должны настаивать на том, чтобы ОБСЕ на юге взяло под контроль границу, которую не контролирует Украина, между Россией и Украиной. Логичным следующим шагом будет приглашение в Украину международной миротворческой миссии ООН.

Семен Семенченко: Первое, никакая миротворческая миссия в Украину не зайдет. Никто не будет во время более чем пятилетней войны рисковать там своей жизнью. Все другие страны, где это было, там были другие условия.

Второе, ОБСЕ не будут ничего брать под контроль. Их местные жители больше называют командировочными. Они приехали зарабатывать деньги, они не будут рисковать своей жизнью. Кроме того, большие расходы на финансирование ОБСЕ несет Российская Федерация, там много людей прямых россиян и пророссийских.

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