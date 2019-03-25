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Украинская сторона завила о готовности реконструировать мост в Станице Луганской. Взорванный в начале 2015 года объект хотят вновь сделать пригодным для проезда автомобилей. Для этого уже привезли в Станицу подрядную организацию и подготовили строительную технику. Однако группировка «ЛНР» не дает гарантий безопасности для проведения работ.

Пункт пропуска в Станице Луганской. 11 часов дня. В обе стороны на пересечение линии соприкосновения стоят очереди по несколько тысяч человек. Кто-то стоит под навесами, а кто-то сидит на немногочисленных лавочках, которые есть на пункте пропуска. На одной из лавочек три женщины пенсионного возраста. Две из Луганска, еще одна из Антрацита. Переходят на подконтрольную правительству Украины территорию, чтобы не потерять пенсию. И так каждые 59 дней. Жалуются, что в регионе всего один пункт пропуска, а группировка «ЛНР» при этом не хочет открывать КПВВ «Золотое». Также жалуются на состояние деревянной конструкции, которая проложена над взорванной частью моста в Станице.

– Отвратительно!

– И еще хуже становится. Я сегодня специально смотрела, есть досточки, которые, ну совсем тоненькие. Так они стерлись.

– А людей сколько, а тачек? Шатается все. Страшновато там ходить, если честно. Никому мы не нужны, – жалуются женщины.

Враг хочет сделать мост более широким, чтобы по нему могла пройти военная техника – Наев

Украинская сторона готова начать реконструкцию моста, чтобы он стал не только безопасным для пешеходов, но и чтобы на нем возобновилось автомобильное движение. Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев. В Станицу Луганскую уже приехала подрядная организация, которая в любой момент может начать ремонт. Необходимая техника для этого также есть. Однако группировка «ЛНР» не дает гарантий безопасности.

Враг настаивает на том, что мост должен быть шире. Чтобы по нему могла пройти военная техника

«Там идет спор о ширине моста. Враг настаивает на том, что мост должен быть шире. Чтобы по нему могла пройти военная техника. Мы отрицаем. Говорим, что ширина должна быть такой, чтобы по мосту могли проходить только гражданские автомобили. Но враг стоит на своем, несмотря на наши предложения», – заявил Сергей Наев.

Подтверждение гарантий безопасности украинская сторона ждет еще с 7 марта, говорит представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь. По его словам, именно тогда в очередной раз обсуждался вопрос о реконструкции моста. Теперь эту тему украинская сторона собирается поднимать на заседании 27 марта.

Все это будет передано странам «нормандского формата»

«Мы остро поставим вопрос не только перед трехсторонней контактной группой в Минске, а также все это будет передано странам «нормандского формата». Эта информация будет доведена Франции, Германии. А также странам партнерам – Великобритании и США», – рассказал Богдан Бондарь.

Тем временем, в группировке «ЛНР» заявления украинской стороны о готовности начать ремонт моста назвали провокацией. А само предложение якобы выходит за рамки Минского процесса. В так называемом «МДВ» группировки «ЛНР» заявляют, что не будут отводить свои силы и средства, пока этого не сделают украинские военные.

Мост в Станице Луганской был взорван в начале 2015 года. Сейчас в районе этого моста находиться единственный пункт пропуска в регионе. И он является пешеходным. Тем временем об открытии автомобильного КПВВ в районе города Золотое, который был построен еще в начале 2016 года, стороны так и не могут договориться.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)