Пункт пропуску в Золотому на Луганщині відкрили тільки з українського боку – Наєв

Пункт пропуску через лінію розмежування у селищі Золотому на Луганщині відкрили тільки в односторонньому порядку, цитує штаб української воєнної операції на Донбасі командувача об’єднаних сил Сергія Наєва.

«Українська влада звернулась до тристоронньої контактної групи та міжнародної моніторингової місії ОБСЄ з вимогою щодо забезпечення діяльності КПВВ «Золоте». Проте окупаційна влада вкотре красномовно довела ворожість своїх намірів, повне нехтування принципів моралі та гуманітарного права, не давши громадянам України, які бажають скористатись КПВВ «Золоте», гарантій безпеки», – заявив він.

Як повідомляється, угруповання «ЛНР» не пропускає людей на підтконтрольну їй територію.

Сьогодні вранці Державна прикордонна служба України повідомила про відновлення роботи пункту пропуску через лінію розмежування поблизу селища Золоте на Луганщині. Але як висловилося відомство, ніхто через КПВВ станом на публікацію повідомлення (близько восьмої ранку) не проходив.

Українська сторона кілька разів намагалася відкрити пункт пропуску у Золотому, оскільки у Луганській області наразі працює лише один КПВВ поблизу Станиці Луганської. Він піший та передбачає перехід через аварійний міст. Але угруповання «ЛНР» виступає проти.

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Ватажок угруповання Леонід Пасічник заявив, що це рішення української влади є «провокацією», а пункт пропуску бойовики відкриють тільки після того, як рішення про це ухвалять на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.