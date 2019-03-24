Від початку доби обстрілів українських позицій на Донбасі не зафіксовано – штаб

Від початку поточної доби порушень режиму тиші з боку сепаратистів не зафіксовано, інформує штаб української воєнної операції на Донбасі.

Між тим, як повідомляється, за 23 березня українські позиції обстріляли тричі поблизу населених пунктів Степне та Богданівка на Донеччині, а також біля селища Золоте на Луганщині, де сьогодні українська сторона має намір відкрити пункт пропуску через лінію розмежування.

За даними штабу, втрат серед українських військових немає.

Тим часом, угруповання «ДНР» заявляє про шість випадків порушень режиму припинення вогню з боку українських військових за минулу добу, а представники угруповання «ЛНР» – про два обстріли їхніх позицій від початку поточної доби.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.