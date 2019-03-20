Пластуни з Донбасу. Підвальний скаутинг Бахмута

Вікторія Насібулліна

У 1909 році український лікар Антон Гончаренко створив першу бойскаутську дружину у Бахмутському повіті. Згодом скаутські осередки з’явилися у Луганську, Ізюмі та Слов’янську. 12 квітня 1912 року у Львові вперше склали пластову присягу, і ця дата вважається Днем народженням українського скаутського руху – «Пласту». З 2017 року у Бахмуті діє міський осередок «Пласту». Чи популярний цей рух у місті Донеччини? Виявилось, що на всіх охочих стати пластунами навіть бракує виховників.

Школярка Руслана Комісаренко відвідує пластовий гурток уже рік. За традицією дівчину називають «новачкою» («новаки» – діти від 6 до 11 років). Найбільше у «Пласті» Руслані подобаються мандри.

​«Мене мама записала до «Пласту». Мені сподобалось, коли ми були на ставку і розпалювали вогнище, палатки розставляли. Мене обрали «правою рукою» Головної, я відповідаю за ігри», – розповідає новачка Руслана.

Пластові заняття – сходини – проводить виховниця Анастасія Соколова.

Ми розглядаємо додаткову інформацію, не те, що в школі розбирається, а щось, що знадобиться у повсякденному житті і буде цікаво

«Є різні складові цих занять. Наприклад, гутірка – ми розглядаємо додаткову інформацію, не те, що в школі розбирається, а щось, що знадобиться у повсякденному житті і буде цікаво. Також ми проводимо ігри, співаємо разом пластові пісні, сучасні. Окрім цього, ми щось робимо своїми руками – це майстерка. Ми залучаємо знавців із різних сфер і просимо їх допомогти, поділитися своїм талантом і навчити дітей чомусь оригінальному. Також ми мандруємо, протягом всього року ми готуємось до таборування, і ці табори відбуваються як по всій Україні, так і в по всьому світу», – розповідає Анастасія Соколова.

Усього до Бахмутського осередку «Пласту», за словами станичної («станична» – голова осередку Пласту – ред.) Вікторії Шуміловської, входять 15 осіб, з яких 10 – діти. Свої заняття-сходини пластуни проводять у підвальному приміщенні Управління освіти Бахмутської міської ради.

Одне з найважливіших наразі питань – приміщення. Нас прихистила Спілка ветеранів АТО – це приміщення в підвалі

«Одне з найважливіших наразі питань – приміщення, де діти могли б займатися, розвісити свої плакати. Є в нас власна бібліотека вже, речі, які нам потрібні для сходин та походів. Наразі нас прихистила Спілка ветеранів АТО – це приміщення в підвалі. Але сподіваємося, що в майбутньому будемо співпрацювати з місцевою владою, і ми на світло вийдемо», – розповідає Вікторія Шуміловська.

Не вистачає бахмутським пластунам і дорослих-виховників, які б займалися з дітьми. Через це, каже станична Бахмутського осередку Вікторія Шуміловська, близько двох десятків дітей не можуть стати пластунами.

Коли в нас додадуться виховники, в нас буде більш широкий осередок. Усе залежить від нас

«Є на черзі діти, які нас бачили на святі молоді – вони хотіли записатися в гурток. Коли в нас додадуться виховники, в нас буде більш широкий осередок. Усе залежить від нас. Ми часто сваримось на якісь обставини, на владу і ще на щось. Але насправді ми творимо своє майбутнє. Пластун – це саме та особа, яка зацікавлена у розвитку, яка вміє, знає або навчається, щоб будувати своє майбутнє», – вважає Вікторія.

Вільне приміщення для роботи Бахмутського осередку «Пласту» в місті є, каже Світлана Кудрявих, начальник відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради.

Вільне приміщення є, хай займають вільне місце і працюють із дітьми

«Потрібно, щоб був офіційно оформлений лист з підписом керівника з проханням до міської ради про виділення приміщення для роботи громадської організації. Цей лист буде направлено до управління муніципального розвитку – це той орган, який виділяє приміщення комунальної власності. Вільне приміщення є, це я точно знаю. Нам треба визначити, де це приміщення, прописати умови оренди, комунальні послуги. І все, хай займають вільне місце і працюють із дітьми», – каже Світлана Кудрявих.

Для того, щоб якомога більше жителів міста дізналися про «Пласт», бахмутські скаути влаштували презентацію своєї організації. Запросили на неї школярів, студентів, зацікавлених жителів та представників міської влади. Пластуни розповідали про скаутинг, таборування та пластові гуртки. Такі заходи пластуни планують провести у всіх навчальних закладах Бахмута.

У цілях «Пласту» зазначено, що це національна скаутська неполітична і позаконфесійна молодіжна організація України. Пластуни мають на меті сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню молоді на ідейних засадах «Пласту» та на засадах християнської моралі.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС,РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)