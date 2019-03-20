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Донбасс – это только про войну? Лидеры предвыборной гонки, хоть и без конкретики, но все же обещают добиться мира, а также вернуть оккупированные территории в состав Украины. А вот обещания по восстановлению региона, а также решению его проблем в заявлениях и программах кандидатов встречаются не так часто. Радио Донбасс.Реалии промониторило заявления политиков – что обещают они Донбассу не в контексте конфликта?

Для мониторинга взяты 6 кандидатов, которые по данным различных опросов лидируют в предвыборной гонке. Это Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Юрий Бойко и Олег Ляшко.

О Донбассе говорят абсолютно все. Однако в большинстве своем только как об источнике конфликта или месте, где он идет. Каждый из них обещает, что если придет к власти, то добьется мира. А также вернет оккупированные территории Донбасса в состав Украины.

А что же с другими аспектами жизни на Донбассе?

Владимир Зеленский

Ни в программе, ни в заявлениях кандидата не удалось найти чего-либо, связанного с Донбассом, кроме обещаний установить мир и вернуть оккупированные территории.

​Олег Ляшко

У этого кандидата, кроме слов о мире и возврате территории, мы нашли обещание вернуть престиж шахтерского труда, «чтобы горняки не сидели без работы и зарплаты». Правда, без уточнения, каким образом это будет достигнуто. Также Ляшко обещал помочь фермерам Донбасса. Якобы им из-за близости зоны боевых действий банки не дают кредиты на развитие бизнеса. Кандидат пообещал вернуть им спецрежим налогообложения.

​Анатолий Гриценко

В программе этого кандидата есть обещание переселенцам: государственная политика кредитования жилья и стимулирование создания рабочих мест. Из публичных обещаний удалось найти только его интервью одному из телеканалов в Северодонецке. Он обещал, в первую очередь, решить вопрос с жильем для переселенцев. Давать ведомственное жилье, создать выгодные условия кредитования, а также заручиться помощью международных организаций. В качестве примера вспоминал свою работу в Минобороны. Якобы при нем только за один год жилье получили больше 6 тысяч семей военнослужащих.

​Петр Порошенко

Неоднократно заявлял, что его принципиальная позиция – Донбасс должен быть в приоритете в вопросе распределения денег на восстановление инфраструктуры. Заявления эти делались в рамках действующего президентства. Можно ли рассматривать их как обещания на второй срок? Также запомнилось его предложения европейским странам установить патронат над определенными городами и поселками Донбасса.

​Юлия Тимошенко

Кроме обещаний вернуть Донбасс и Крым Украине, Тимошенко также обещает вернуть переселенцам все то, что у них было забрано с помощью оружия. В случае победы на выборах, она намерена создать фонд выплаты компенсаций, в том числе, на лекарства и медицинское обслуживание. Также она хочет создать международный фонд восстановления и развития Донбасса, который должен будет помочь создать рабочие места. Как будет работать данный фонд и за счет каких средств будет наполняться, кандидат не уточняла.

Также во время визита на КПВВ в Станице Луганской Юлия Тимошенко заявляла, что новая потенциальная власть откорректирует бюджет на 2019 год с учетом финансирования территорий, находящихся на линии столкновения. И будет внедрен спецкоэфициент при предоставлении субвенций для этих территорий на образование, здравоохранение и усиление соцзащиты.

Юрий Бойко

В программе кандидата тезисов конкретно о Донбассе нет. Но во время визитов в города региона он заявлял о восстановлении промышленности и помощи переселенцам. В частности, реанимировать промышленность он обещает за счет предоставления предприятиям государственной помощи. Также говорил, что, возможно, будет создан международный фонд восстановления инфраструктуры Донбасса, через который международное сообщество поможет с восстановлением региона. Кроме того, он заявлял, что зарегистрировал законопроект, который позволит помогать переселенцам. Тут, правда, без подробностей.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріалу рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)