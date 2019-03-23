Бойовики на Луганщині заявили, що не відкриють КПВВ «Золоте»

Бойовики угруповання «ЛНР», які захопили частину Луганської області, заявили, що не відкриють зі свого боку контрольний пункт в’їзду і виїзду «Золоте» між окупованими і вільними територіями, про відкриття якого з 24 березня оголосила українська сторона.

Ватажок угруповання Леонід Пасічник заявив, що це рішення української влади є «провокацією», а пункт пропуску бойовики відкриють тільки після того, як рішення про це ухвалять на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

У незаконних збройних формуваннях бойовиків також стверджують, що рішення української влади відкрити пункт пропуску є «спробою загострити ситуацію в регіоні».

У відповідь на ці заяви бойовиків українська сторона Спільного центру контролю і координації заявила, що «російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій навмисно блокує питання відкриття КПВВ, що погіршить гуманітарну ситуацію в регіоні».

На кілька годин раніше 23 березня у прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили, що контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» в Луганській області почне роботу 24 березня.

«Відкриття КПВВ – це демонстрація намірів української сторони щодо безумовного виконання мінських домовленостей, покращення гуманітарної ситуації поблизу лінії розмежування сторін… Рішення про початок функціонування контрольно-пропускного пункту обумовлено необхідністю захисту прав і свобод громадян, які змушені тимчасово перебувати під окупацією, та сприяння в перетині ними лінії розмежування із забезпеченням при цьому високого рівня безпеки», – заявили у прес-центрі.

Наразі в Луганській області на лінії контакту діє лише один КПВВ біля Станиці Луганської, але через те, що міст через річку Сіверський Донець там зруйнований бойовиками ще 2015 року, цей пункт діє тільки як пішохідний, і то з великими труднощами для старших людей через необхідність долати кілька хитких дерев’яних сходових маршів. КПВВ «Золоте» став би єдиним в області з можливістю автомобільного сполучення.

Українська сторона кілька разів намагалася відкрити пункт пропуску в Золотому. Російські гібридні сили на окупованій частині території Луганської області не погоджуються на його відкриття. З вільного боку він уже облаштований. Під час останньої спроби восени 2017 року людей пропустили через блокпост із боку українських сил, але не впустили російські гібридні сили.