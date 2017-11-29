Геращенко: бойовики знову відмовилися відкрити КПВВ «Золоте»

Підконтрольні Росії бойовики з угруповання «ЛНР» знову зірвали відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте» на Луганщині, повідомила за підсумками засідання тристоронньої контактної групи в Мінську представниця України Ірина Геращенко.

«Як офіційно інформували координатори ОБСЄ ще в жовтні, ОРЛО пообіцяли найближчими днями відкрити це КПВВ, публічно підтвердили свою готовність. Сьогодні взяли слово назад (не вперше), цинічно виставили нові передумови, як то розведення військ в Станиці Луганській і паралельне відкриття КПВВ в Щасті «для проїзду гуманітарних грузів». Очевидно, що гуманітарні групи прекрасно можуть проїжджати через «Золоте», – написала Геращенко у Facebook.

Вона висловила припущення, що робота цього КПВВ може бути заблокована надовго.

«Нагадала координатору ОБСЄ і росіянам, що рішення відкрити КПВВ «Золоте» ухвалили на зустрічі нормандської четвірки ще восени 2016 року, але й досі питання заблоковане через деструктивну позицію ОРЛО», – додала Геращенко.

18 жовтня за підсумками переговорів у Мінську представниця України в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко заявила, що найближчими днями буде відкритий контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» у Луганській області. Угруповання «ЛНР» закликало Київ утриматися від відкриття цього КПВВ. Представниця угруповання «ЛНР» у Мінську Ольга Кобцева заявила, що відкриття КПВВ 20 жовтня неможливе через неузгодження технічних моментів.

Протягом минулого року на Луганщині кілька разів намагалися відкрити КПВВ «Золоте». Але пункт так і не розпочав свою роботу – через, як каже українська сторона, недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування безпеки у цьому районі. Наразі у Луганській області діє лише один КПВВ через лінію розмежування – «Станиця Луганська». Ще 4 – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» – діють у Донецькій області.

Рішення про початок функціонування цього КПВВ ухвалили в Мінську 27 січня 2016 року.