Київ виступає за окрему підгрупу щодо неконтрольованої ділянки кордону з Росією – Оліфер 

Українська сторона Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську порушила питання про створення окремої робочої підгрупи щодо неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, а також висловила стурбованість небажанням керівництва Росії передавати Києву контроль над цією ділянкою, повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер за підсумками зустрічі.

«Українська сторона ставить питання створення окремої робочої підгрупи щодо непідконтрольної Україні ділянки українсько-російського кордону. На засіданні ТКГ українська сторона висловила занепокоєння нещодавньою заявою президента Рочії, зроблену ним на Валдайському форумі, щодо того, що російська сторона не збирається передавати Україні контроль над відповідною ділянкою кордону», – написала Оліфер на сторінці у Facebook.

За її словами, Київ наполягав на тому, що вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону слід створити зони безпеки. Дебальцеве має перебувати під контролем України, а район населених пунктів Саханка, Новоазовськ, Кумачове, Кальміуське має бути вільним від тяжкого озброєння, додала Оліфер. Вона вказала на необхідності повернення до лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014 року.

Також Оліфер повідомила, що українська сторона сьогодні наполягала на «цілковитому і безперешкодному» доступі СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО, включно із непідконтрольною частиною українсько-російського кордону.

«Вже найближчими днями координатор підгрупи від ОБСЄ Тоні Фріш вирушить до ОРЛО, де відвідає заручників і перевірить умови їхнього утримання. Ми сподіваємося, що ця поїздка дозволить зрушити з місця процес звільнення людей», – повідомила речниця Леоніда Кучми.

Українська сторона, за її словами, закликала Росію вплинути на бойовиків задля виконання їхньої частини зобов’язань щодо розблокування роботи КПВВ «Золоте».

Сьогодні у Мінську відбулися засідання кількох підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Засідання було плановим. Відповідно до графіку, узгодженого влітку, наступні контакти переговорників – 15 і 29 листопада та 5 і 20 грудня.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.