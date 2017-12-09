Військові: бойовики відмовилися відкрити КПВВ «Золоте» навіть тимчасово

Бойовики незаконного збройного сепаратистського угруповання «ЛНР», підтримуваного Росією і визнаного в Україні терористичним, відмовилися відкрити контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» в Луганській області навіть тимчасово, на час ремонту на єдиному наразі КПВВ на Луганщині – «Станиця Луганська», підтвердили українські військові.

Українська сторона Спільного центру контролю і координації звернула увагу, що бойовики запропонували натомість «абсурдний варіант» – проїзд через неконтрольований пункт пропуску «Ізварине» до Росії, за яким луганчани були б вимушені двічі перетинати державний кордон України і долати відстань понад 250 кілометрів. «Таке зневажливе рішення очільників бойовиків може бути розцінене тільки як знущання над місцевим населенням та повне нехтування їхніми правами та інтересами», – наголосили військові.

Вони нагадали, що 9–10 грудня КПВВ «Станиця Луганська» закритий у зв’язку з ремонтом, і, «враховуючи нагальні потреби жителів регіону», українська сторона запропонувала здійснювати пропуск осіб через КПВВ «Золоте». «Натомість ватажки ОРЛО в черговий раз заблокували зазначену ініціативу та перешкоджають навіть тимчасовому відкриттю підготовленого КПВВ «Золоте», – наводить повідомлення військових прес-центр штабу української антитерористичної операції проти гібридних російських сил на окупованій частині Донбасу.

Тим часом у районі міста Золотого Луганської області, біля якого розташований згаданий пункт пропуску, евакуювали тіло невідомого чоловіка віком близько 40 років, який днями в «сірій зоні» потрапив на міну-«розтяжку» і внаслідок її вибуху загинув.

Нині ведуться слідчі дії, а попередньо відомо, що вибуховий пристрій належить бойовикам, бо українські сили в цьому напрямку відсутні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Раніше 9 грудня в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації повідомили, що ремонтні роботи на мостовому переході поблизу КПВВ «Станиця Луганська» почалися за планом, але бойовики не відкрили зі свого боку пункт пропуску «Золоте», який, незважаючи на нічний обстріл, відкрила зі свого боку українська сторона.

В угрупованні «ЛНР» натомість назвали відкриття українською стороною КПВВ «Золоте» «провокацією», на яку, за словами бойовиків, не повинні піддаватися жителі Луганщини. Луганські бойовики на своїх сайтах пишуть, що українська сторона ухвалила рішення в односторонньому порядку.

«Станиця Луганська» – наразі єдиний КПВВ, який діє в Луганській області, і то тільки для перехожих – через підірваний міст із тимчасовими дерев’яними конструкціями, якими транспорт проїхати не може. Протягом останніх двох років на Луганщині кілька разів намагалися відкрити ще один КПВВ – «Золоте», але пункт так і не розпочав роботу – як каже українська сторона, через недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування безпеки в цьому районі. Угруповання «ЛНР» закликало Київ утриматися від відкриття цього КПВВ і заявляло про неузгодження технічних моментів.