Пропуск громадян через КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово зупинять через ремонт

У контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) «Станиця Луганська» на лінії розмежування на Донбасі 9 і 10 грудня тимчасово зупинять пропуск громадян, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Це пов’язано з ремонтом мостового переходу, розташованого біля КПВВ у напрямку непідконтрольної території», — повидомили прикордонники.

Протягом 9 і 10 грудня будуть оновлені елементи мостового переходу, який зараз зруйнований.

«Питання про проведення робіт із відновлення дерев’яних настилів на зруйнованих ділянках мостового переходу, розташованого за КПВВ «Станиця Луганська», було порушено на черговому засіданні Тристоронньої групи у Мінську. Відновлення зруйнованого мосту суттєво підвищить рівень безпечного руху цивільного населення, яке прямує через лінію розмежування в обидва напрямки», — йдеться в повідомленні.

КПВВ відновить роботу 11 грудня, додали у прикордонслужбі.

Наразі у Луганській області діє лише один КПВВ через лінію розмежування – «Станиця Луганська». Ще чотири – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» – діють у Донецькій області.

Протягом минулого року на Луганщині кілька разів намагалися відкрити ще одне КПВВ —«Золоте». Але пункт так і не розпочав свою роботу – через, як каже українська сторона, недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування безпеки у цьому районі. Угруповання «ЛНР» закликало Київ утриматися від відкриття цього КПВВ і заявляло про неузгодження технічних моментів.

На Донбасі зараз триває збройний конфлікт, який почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей