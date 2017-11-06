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Оборванные взрывом края моста и идущие от него под большим уклоном деревянные ступеньки с перилами – по этому каждый день сотни людей пересекают линию разграничения в Станице Луганской. Нередки случаи, когда с этих ступенек люди падали. К тому же состояние конструкции постоянно ухудшается. Об этом говорится в одном из последних отчетов мониторинговой миссии ОБСЕ. Отремонтировать мост стороны договаривались еще в прошлом году. Профинансировать работы обещали в Международном комитете Красного Креста. Но и по сей день к ремонту никто не приступил. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нежелании выполнять договоренности.

Переселенец Антон живет и работает в Северодонецке. Периодически ездит на неподконтрольную территорию проведать родственников. Говорит, что пересечение линии соприкосновения – это не только многочасовое стояние в очереди, это еще и опасность для жизни и здоровья. Чтобы попасть на неподконтрольную территорию, нужно пройти через деревянную конструкцию на мосту. Ее в 2015 году построили на месте подрыва, чтобы люди могли пересекать мост. Но она уже в плохом состоянии. К тому же, впереди – зима.

«Когда наступит зимний период. Когда выпадет снег. Когда будет период подтаивания, это все возьмется льдом и будет очень опасно по нему передвигаться. Далеко ходить не надо. Когда мы с отцом пересекали этот мост, мой отец упал на нем», – рассказал переселенец Антон.

Деревянная конструкция над разрушенной частью моста в крайне плохом состоянии – ОБСЕ

О плохом состоянии моста заявляют и в мониторинговой миссии ОБСЕ. В отчете миссии за 30 октября указано, что и без того плохое состояние деревянной конструкции продолжает ухудшаться, что представляет риск для пешеходов.

«Находясь на блокпосте, члены патруля миссии отметили, что деревянная конструкция над разрушенной частью моста была в крайне плохом состоянии. Они видели, как четверо носильщиков перенесли женщину в инвалидной коляске, а также отметили, что еще четырем пожилым людям понадобилось достаточно много времени на то, чтобы пересечь 15-метровый мост, опираясь на ненадежные перила», – говорится в одном из отчетов миссии ОБСЕ.

Отремонтировать этот мост стороны договаривались еще в прошлом году на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске. Более того, в октябре прошлого года глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман заявлял, что комитет готов профинансировать ремонт пешеходного моста. Однако до сих пор ничего не изменилось. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга. Представитель группировки «ЛНР» на переговорах в Минске Ольга Кобцева недавно заявила подконтрольным боевикам СМИ, что украинская сторона демонстрирует нежелание обсуждать вопрос восстановления разрушенного моста у Станицы Луганской.

Комитет Красного Креста якобы должен согласовать этот проект с украинским министром

«Представитель Киева Ирина Геращенко заявила на встрече, что Украина политически выступает за восстановление моста. При этом Геращенко отметила, что Международный комитет Красного Креста, курирующий международный проект восстановления моста, якобы должен согласовать этот проект с украинским министром по делам оккупированных территорий Вадимом Чернышом», – заявил Ольга Кобцева.

Мы планировали отремонтировать мост, но боевики в 2016 году поставили перед ним фортификационные сооружения – ЛОВГА

Тем временем в Луганской областной военно-гражданской администрации заявляют, что боевики сами нарушили договоренности, разместив в 2016 году фортификационные сооружения перед заходом на мост с подконтрольной стороны. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации региона Юрия Клименко, сейчас невозможно направить туда инженеров для проведения работ, так как они могут быть захвачены боевиками, хотя до этого проект по ремонту моста разрабатывался.

Они перешли мост. И проведение работ стало невозможным

«Мы планировали. У нас даже был проект. Заказывали металлические конструкции в Харькове. Планировал профинансировать работы Норвежский совет по делам беженцев. Бюджет был 16 тысяч евро. Но все это кануло в лету после того, как в 2016 году они перешли мост. И проведение работ стало невозможным», – рассказал Юрий Клименко.

Мост в Станице Луганской был взорван в начале 2015 года. Сейчас в районе этого моста находиться единственный пункт пропуска в регионе. Из-за повреждения моста КПВВ «Станица Луганская» обслуживает только пешеходов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)