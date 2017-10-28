Пункти пропуску у зоні конфлікту на Донбасі працюватимуть менше через зимовий графік – уряд

Контрольні пункти в’їзду-виїзду через лінію розмежування у зоні конфлікту на Донбасі із 29 жовтня переходять на зимовий графік, повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.

Відповідно, час роботи усіх пунктів стає меншим. За даними уряду, пропуск людей та транспортних засобів буде здійснюватися з 08.00 до 17.00.

«Зміна часового режиму в першу чергу пов’язана з безпековою складовою та направлена на убезпечення життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світла пора доби зменшується, а в темний час підвищуються ризики обстрілу з боку незаконних збройних формувань», – запевняють в уряді, пояснюючи, що зміна графіку відбувається згідно з Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

Наразі у Луганській області діє лише один КПВВ через лінію розмежування – «Станиця Луганська». Ще 4 – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» – діють у Донецькій області.

За підсумками попередніх переговорів у Мінську представниця України в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко заявляла, що має бути відкритий ще один контрольний пункт в’їзду-виїзду у Луганській області – «Золоте». Втім, цей пункт із 20 жовтня і досі із захопленої бойовиками сторони залишається закритим.

На Донбасі зараз триває збройний конфлікт, який почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей.