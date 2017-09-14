(Друкуємо мовою оригіналу)

В этой школе нет ни одного компьютера, зато есть защитные панели на каждом окне. Все ученики ходят в школу пешком, но не потому что она близко от дома, а потому что никаким транспортом сюда не доедешь. Это школа в поселке Золотое-4. Родина, как еще называют этот поселок, расположена за крайним украинским блокпостом. Журналисты Радио Донбасс.Реалии побывали в одной из немногих школ в «серой зоне», куда могут попасть только местные.

Нина Федоровна – бабушка пятерых внуков. Рассказывает: старшая не так давно окончила эту школу. Сейчас ей двадцать, а женщина в свои 63 года продолжает отводить и забирать из школы еще четверых внуков. Путь в Золотое-4, или как его еще называют местные, Родина, не ближний. На дорогу уходит четыре часа в день.

«Провожаю и встречаю. Мало ли дураков? Тем более, мы живем дальше всех. Ходим пешком. Час занимает. Зимой больше. Ну ничего, мне 63 года, я не болею еще. Это у меня, как зарядка», – смеется жительница.

Между домом, где живет семья, и школой – КПВВ «Золотое» – самый оснащенный пункт вьезда-выезда, который так и не заработал. Ежедневно его вынуждены пересекать десятки и сотни местных жителей, которые живут, работают или учатся между КПВВ и оккупированной территорией. И хотя село Катериновка и поселок Родина, который относится к городу Золотое, полностью контролируются украинской армией, доступ туда крайне затруднен.

Елена живет в той части поселка, которую местные называют Хутор. Жителей Золотого туда не пропускают. В поселок могут попасть только те, кто там прописан.

Вспоминает: в 2014-м ее ребенок несколько месяцев учился дома.

«В 2014-м мы сидели в школе, пока дети учатся, – рассказывает женщина. – Потому что год был очень неспокойный. Где-то что-то взрывалось, летело, свистело. Мы не полностью год учились: сентябрь, октябрь, ноябрь все дети дома учились. Потом в декабре и январе учились в школе. Каникул практически не было – надо было догонять школьную программу».

И хотя сейчас на этом участке фронта значительно спокойнее, чем было в первый год войны, почувствовать себя здесь в безопасности трудно.

«Мы уже привыкли к обстрелам, – заверяет мать двоих детей Галя. – Вчера часов в 7 как бахнет – аж уши позакладывало. Младшая дочка кричит: «Бах! бах!» – и всё. По сравнению с тем, что было раньше, сейчас более-менее спокойно».

От обстрелов пострадала и школа. Причем не только от снарядов, но и от мародерства – раньше здесь были компьютеры.

«Это был сильный обстрел: мы не имели права, чтобы сторож находился в школе, потому что здесь нет помещения, где можно скрыться. Воспользовались этим, и вынесли компьютеры. Украли 4 компьютера. Тогда к нам даже милиция не ездила, поэтому воров не нашли», – сетует директор Золотовской общеобразовательной школы №7 Галина Еремеева, но уточняет, что вскоре новые компьютеры в школе все же появятся.

Достается школе и сейчас. Поэтому защитные панели на окнах здесь не просто уместны, а жизненно необходимы.

«Последний обстрел был в начале июля 2017-го. И осколки и попали в защитные панели. Они нас и спасли», – рассказывает директор.

В этом году впервые переступили порог школы всего пять человек. А в самом многочисленном классе – на три ученика больше. В школе девять классов и семь кабинетов. Проблему решили. Отдали под учебное пространство учительскую и кабинет директора, рассказывает секретарь Галина Ивановна: «Один из классов в кабинете директора. Еще один – в учительской. На перемене учителя там находятся, а во время урока там учатся дети».

Всего в школе учатся 50 детей – чуть меньше, чем до войны. Сразу несколько опрошенных нами учеников сказали, что в равной мере любят такие разные предметы, как математика и физкультура.

Одна из учениц пятого класса признается, что пока она не определилась, кем хочет стать, когда вырастет, но пару вариантов у нее все же есть.

«Я хочу стать менеджером. Чтоб красиво одеваться и много денег зарабатывать», – говорит ученица.

Альтернативна – стать учителем младших классов. Но эта мечта к внешнему виду и доходу отношения не имеет. Девочке просто нравится проводить время с маленькими детьми. Но будет ли в поселке через десять лет хотя бы один первоклассник?

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)