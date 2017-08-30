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Польша готова помогать Украине, потому что за таким сотрудничеством – будущее. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий сегодня во время посещения прифронтовой Авдеевки. Здесь дипломат проинспектировал, как реализовали средства, выделенные Польшей на ремонт местной школы, и выразил свою поддержку жителям прифронтового города.

Перемирие, о котором стороны договорились в преддверии 1 сентября, в Авдеевке ощущается. Стрельбы и канонады здесь не слышно. Но чувствовать себя в безопасности здесь все равно нельзя.

Мы не можем спокойно выйти из дома

«Даже если сидеть в подвалах, все равно небезопасно, – делится мыслями ученица Авдеевской школы №6 Мирослава Плуталова. – Иногда мы не могли попасть в школу, потому что были сильные обстрелы. Мы не можем спокойно выйти из дома. Сейчас мы ждем, что будет мир, что мы хорошо сдадим экзамены. Поступим в ВУЗы».

Интенсивность и количество обстрелов города и окраин сильно сократились, говорят горожане. Учительница математики Екатерина Чубко рассказывает, что перед началом прошлого учебного года тоже пушки замолчали, но потом обстрелы возобновились с новой силой.

Впрочем, сейчас автоматные и пулеметные очереди изредка слышны в районе, так называемой, «промзоны».

На промзоне, конечно, стреляют. Ночью и пулеметы, и автоматы слышны

«Мы слышим, что сейчас тихо. На промзоне, конечно, стреляют. Ночью и пулеметы, и автоматы слышны. Потому что у меня там дом на «промке». Там каждую ночь слышно. Стрельба идет. Таких вот взрывов, в общем-то, нет. Более-менее нормально», – рассказывает Екатерина Чубко.

Перемирие, да верится с трудом

В то, что перемирие перерастет в мир, в Авдеевке мало кто верит. Ведь количество режимов тишины и разных перемирий за три года боевых действий люди даже устали считать. Привыкли рассчитывать только на себя и верить в Божью милость.

Практика показала, что ни одно перемирие у нас не было перемирием

«Практика показала, что ни одно перемирие у нас не было перемирием. Поэтому мы уже не верим в это. Мы уже верим просто, в себя, в наше общество и в Бога. Потому что больше надежды ни на кого возлагать, наверное, нет сил», – говорит жительница Авдеевки Ольга Маслюк.

Тем не менее, по словам руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, так называемое, «школьное перемирие» имеет результаты. Оно позволило снизить количество обстрелов и предотвратить гибель людей. Важную роль в этом, по мнению чиновника, играют и международные санкции по отношению к России.

Россия видит, что Украина не одна, и стрельбой они ничего не добьются

«Я думаю, что продолжение санкций, которые применили американцы, также способствуют этому «школьному» перемирию. Я думаю, что поддержка Евросоюза, поддержка Польши, также сказывается на том, что Россия видит, что Украина не одна, и стрельбой они ничего не добьются» – говорит Павел Жебривский.

Будущее создается здесь.

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий, который посетил Авдеевку, проверил, как отремонтировали местную школу, средства на которую выделило его правительство.

Кроме этого, иностранный чиновник выразил поддержку Украине и жителям Авдеевки в борьбе за восстановление мира.

Будущее возможно через сотрудничество, а не через конфликт

«Я уверен, что даже россияне это, в конце концов, поймут: будущее возможно через сотрудничество, а не через конфликт. И мы рады, я горжусь тем, что Польша может в какой-то степени, хоть маленькой, но мы можем участвовать в строительстве будущего Европы. Оно здесь создается», – заявил Бартош Чихоцкий.

По словам дипломата, Польша готова помогать Украине строить сильное демократическое государство. В минувшем году такая помощь составила 23 миллиона евро.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)