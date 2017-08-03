Прикордонники: МКЧХ направив на Луганщину 10 тонн гуманітарної допомоги

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на непідконтрольні українській владі території Луганщини 10 тонн гуманітарного вантажу, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

За повідомленням, один вантажний автомобіль МКЧХ проїхав на неконтрольовану Києву територію через КПВВ «Новотроїцьке».

«Транспортний засіб перевозив для жителів Луганської області продуктові та гігієнічні набори, а також комплектувальні для водопостачання загальною вагою 10 тонн», – йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.