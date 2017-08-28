Німеччина надає 1,5 мільйона євро для невідкладної допомоги ЮНІСЕФ на сході України

Німеччина вирішила виділити 1,5 мільйона євро на проект із невідкладної допомоги Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, повідомляє німецьке посольство в Україні.

«Ця допомога знову надається безпосередньо тій частині населення, яка потребує особливого захисту і потерпає від триваючого конфлікту на сході України, а саме, немовлятам, дітям і їхнім матерям, молоді й літнім людям. При цьому насамперед йдеться про покращення медичної, психологічної й соціальної опіки, гарантоване забезпечення доброякісною питною водою, а також про заходи з покращення санітарних умов», – йдеться в повідомленні посольства.

За повідомленням, протягом 2017 року Німеччина надала Україні понад 26 мільйонів євро у сфері гуманітарної допомоги.

Раніше цього місяця Німеччина вирішила надати безповоротні кошти розміром в один мільйон євро для підтримки гуманітарних заходів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.