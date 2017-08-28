Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
28 Серпень 2017, Київ 16:42
Новини | Політика

Німеччина надає 1,5 мільйона євро для невідкладної допомоги ЮНІСЕФ на сході України

Німеччина вирішила виділити 1,5 мільйона євро на проект із невідкладної допомоги Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, повідомляє німецьке посольство в Україні.

«Ця допомога знову надається безпосередньо тій частині населення, яка потребує особливого захисту і потерпає від триваючого конфлікту на сході України, а саме, немовлятам, дітям і їхнім матерям, молоді й літнім людям. При цьому насамперед йдеться про покращення медичної, психологічної й соціальної опіки, гарантоване забезпечення доброякісною питною водою, а також про заходи з покращення санітарних умов», – йдеться в повідомленні посольства.

За повідомленням, протягом 2017 року Німеччина надала Україні понад 26 мільйонів євро у сфері гуманітарної допомоги.

Раніше цього місяця Німеччина вирішила надати безповоротні кошти розміром в один мільйон євро для підтримки гуманітарних заходів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG