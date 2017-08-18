Німеччина надає мільйон євро для заходів УВКБ ООН в Україні – посольство

Німеччина цього року знову надає безповоротні кошти розміром в один мільйон євро для підтримки гуманітарних заходів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, повідомляє посольство Німеччини.

Підтримка здійснюється в рамках проекту «Захист і допомога внутрішньо переміщеним та іншим вразливим особам, які страждають від кризи в Україні». За повідомленням, допомога спрямована на потреби частини населення, що потребує особливого захисту і значною мірою і надалі страждає від конфлікту в східній Україні, як, наприклад, люди з обмеженими можливостями або внутрішні переселенці у тимчасових притулках.

«Німеччина солідарно стоїть на боці України. День у день ми виступаємо за припинення конфлікту в східній Україні. Солідарність означає також, що ми повинні прагматично і швидко допомагати людям, які конче потребують нашої допомоги. Я радий, що ми можемо анонсувати надання цієї важливої допомоги безпосередньо перед Всесвітнім днем гуманітарної допомоги, який відзначатиметься 19 серпня», – заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

У посольстві Німеччини нагадали, що лише цього року Німеччина надала допомогу Україні в обсязі 25 мільйонів євро.

Навесні 2014 року після російської анексії Криму почався збройний конфлікт на сході України. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці угруповань «ДНР» і «ЛНР». Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей. Влада України повідомляє, що на обліку перебувають понад півтора мільйона внутрішніх переселенців із Криму й Донбасу.