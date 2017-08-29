Деякі вчителі на звільненій частині Донбасу допомагали бойовикам – волонтери

Засудженого за сепаратизм шкільного вчителя звільнили зі школи в Слов’янську Донецької області. Відповідне рішення ухвалили в місцевому відділку освіти. Андрія Шалду засудили за сепаратизм у квітні 2017 року, проте він продовжував працювати в одній зі шкіл міста. Його підтримала профспілка школи, а проти нього виступили місцеві активісти разом із колишнім міським головою.

Зі школи №10 міста Слов’янськ звільнили Андрія Шалду. Навесні суд виніс йому вирок – п’ять років тюрми із випробувальним терміном два роки. Його звільнення з посади вчителя вимагали активісти з громадської організації «Сильні громади», проте профспілка відмовилася звільняти вчителя.

У травні 2014 року Андрій Шалда очолив одну з виборчих дільниць на так званому «референдумі» російсько-гібридних сил.

28 серпня члени громадської організації «Сильні громади» запалили шини під стінами школи.

«Ситуація вимагатиме своєї логічної розв’язки. Якщо місцеве самоврядування чи департамент освіти не ухвалить рішення про звільнення цього вчителя, то, скоріш за все, активісти підуть далі», – заявив колишній виконувач обов’язків міського голови Олег Зонтов.

Громадський діяч наголошує – якщо б рішення ухвалював він, як у 2014-2015 роках, то вчитель вже давно був би звільнений. Свого часу він звільнив начальника відділу освіти Слов’янська, який організовував так званий «референдум», і замінив його новою людиною. Провести тотальні кадрові зміни йому не вдалося і сьогодні, вже як громадський діяч, Зонтов започаткував ініціативу «Чорна скринька». Там вони збирають інформацію про держслужбовців, які сприяли проведенню «референдуму», і допомагали бойовикам.

​Звільняти вчителя чи ні, має вирішувати місцева влада

Як тільки приїхала на зустріч із представниками міського відділу освіти і директором школи, мені показали наказ про звільнення, каже Радіо Свобода директор департаменту освіти Донецької обласної державної адміністрації Надія Оксенчук. Раніше вона телефонувала колегам зі Слов’янська і припускає, що саме її ініціатива стала причиною для такого рішення. Держслужбовець визнає, що серед вчителів на звільненому Донбасі є такі, хто брав участь в організації так званого «референдуму». Проте офіційних підстав для їхнього звільнення немає.

Вони далі працюють, тому що на них немає ніякого матеріалу. СБУ свою справу в цьому плані своєчасно не зробила, не робить, або робить дуже повільно

«Вони далі працюють, тому що на них немає ніякого матеріалу. СБУ свою справу в цьому плані своєчасно не зробила, не робить, або робить дуже повільно. І тому лише через суд можна звільнити, або, звичайно, добра воля директора школи, начальника місцевого відділу освіти. Або політична воля», – говорить Оксенчук.

Активісти мають відеоролики, каже директор обласного директора департаменту освіти, проте в їхній департамент не передають, що унеможливлює відкриття кримінального провадження.

Втім, були на Донбасі і такі шкільні заклади, де адміністрація з самого початку відмовилася виконувати вказівки проросійських бойовиків. Так зробила директор гімназії «Престиж» в Кураховому, розповідає вчителька Віта Іванова.

Наша директор школу не відкрила. Погрожували, проте вона зачинила школу на усі замки і не дозволила ніяких «референдумів» в школі проводити

«Наша директор школу не відкрила. Примушували віддати ключі, погрожували, проте вона зачинила школу на усі замки і не дозволила ніяких «референдумів» в школі проводити», – говорить вона. Директор навіть заборонила допомагати бойовикам всім своїм вчителям.

Серед вчителів залишаються такі, що допомагали бойовикам – волонтери

Багато вчителів, які допомагали бойовикам, залишилося в Мар’їнці і Красногорівці вони досі працюють, каже Іванова. Ці підтверджують і місцеві волонтери.

В обласному департаменті освіти Радіо Донбас.Реалії повідомили, що питання звільнення Зайцевої (вчительки) дійсно повставало кілька разів, проте її завжди захищали місцеві жителі. «Сьогодні вона допомагає цим людям виживати, допомагає їм просто під час війни. Але я думаю, що вона все ж таки піде на заслужений відпочинок», – говорить Оксенчук.

Звільнити вчителя за сучасним трудовим законодавством взагалі надзвичайно важко говорить директор київської спеціалізованої школи №148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури Сергій Горбачов. Зберегти робоче місце нібито важливіше, ніж захистити права дитини. Якщо вчитель не влаштовує батьків дитини, проте працює за безстроковим контрактом і не хоче звільнятися – це глухий кут, зазначив він у коментарі Радіо Донбас.Реалії.

«Тому єдине, що я можу робити, це вмовляти. Але якщо людина каже – я нікуди не піду, мені тут гарно, а те, що там батьки чи діти незадоволені, то «і так сойдет». Саме у цьому випадку можна було б щось зробити, але для цього департаменту освіти чи відділу освіти мало виступити під час процесу у ролі третьої сторони і звернутися до суду з пропозицією заборонити займати певні посади протягом випробувального терміну», – розповідає директор. А взагалі треба вводити контракти із чіткими умовами і методикою перевірки ефективності роботи, вважає Горбачов.

У квітні 2014 року Андрій Шалда був засуджений Слов’янським міським судом за статтею 110, посягання на територіальну цілісність України, як один з організаторів так званого «референдуму» в травні 2014 року. Він визнав себе винним і отримав тюремний вирок: п’ять років ув’язнення із випробувальним терміном на два роки.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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