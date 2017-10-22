Блокада бойовиками КПВВ «Золоте» погіршує гуманітарну ситуацію на Донбасі – українська сторона СЦКК

У штабі АТО з посиланням на дані української сторони Спільного центру з координації та контролю (СЦКК) повідомили, що підтримувані Росією бойовики продовжують блокувати роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) «Золоте» в Луганській області, чим ускладнюють гуманітарну ситуацію в регіоні.

«Керівництво ОРЛО продовжує цинічно ігнорувати інтереси цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення, не бажає розвантажити КПВВ «Станиця Луганська» та демонструє зацікавленість у погіршенні гуманітарної ситуації у Луганській області та прагне подальшого загострення протистояння на Донбасі», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

У СЦКК заявляють, що повноцінна робота КПВВ «Золоте» потрібна для розвантаження іншого пункту – «Станиці Луганської», де потребує ремонту міст. У відомстві додають, що російська сторона СЦКК в цьому питанні має на бойовиків «слабкий вплив». Реакції від російських представників на такі заяви немає.

КПВВ «Золоте» із захопленої бойовиками сторони з 20 жовтня залишається закритим.

18 жовтня за підсумками переговорів у Мінську представниця України в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко заявляла, що контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» у Луганській області відкриють найближчими днями. Угруповання «ЛНР» закликало Київ утриматися від відкриття цього КПВВ. Представниця угруповання «ЛНР» у Мінську Ольга Кобцева заявила, що відкриття КПВВ 20 жовтня неможливе через неузгодження технічних моментів.

Протягом минулого року на Луганщині кілька разів намагалися відкрити КПВВ «Золоте». Але пункт так і не розпочав свою роботу – через, як каже українська сторона, недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування безпеки у цьому районі. Наразі у Луганській області діє лише один КПВВ через лінію розмежування – «Станиця Луганська». Ще 4 – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» – діють у Донецькій області.

Рішення про початок функціонування цього КПВВ ухвалили в Мінську 27 січня 2016 року.