Заходи безпеки на КПВВ вже посилені – Держприкордонслужба

На контрольних пунктах в’їзду і виїзду на лінії розмежування посилили заходи безпеки у зв’язку з подіями в окупованому Луганську, повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. Третю добу в Луганську відбувається активне протистояння між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і так званим «міністром внутрішніх справ ЛНР» Ігорем Корнетом. Тож чи відчутно змінилась обстановка на пунктах пропуску у зв’язку з цим?

За словами речника Держприкордонслужби Олега Слободяна, ситуація на КПВВ принципово не змінилася, блокпости працюють у штатному режимі. Спостерігається певне збільшення напливу людей, які перетинають лінію розмежування, як на в’їзд, так і на виїзд.

«Якщо говорити про заходи безпеки, то вони вже посилені, у зв’язку з тією ситуацією, яка складається на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей. В першу чергу вони стосуються більш ретельних перевірок автотранспорту, контролю за можливим переміщенням наркотиків і зброї, вчиненням якихось диверсій. Саме безпекова складова, у зв’язку з цими подіями, які ми зараз спостерігаємо, посилена», – каже Слободян.

Час перевірки на КПВВ не збільшується, тому що ретельно перевіряють не всіх громадян, які перетинають КПВВ, розповідає Олег Слободян. За його словами, не всі, хто перетинає лінію розмежування, несуть з собою об’ємні вантажі, і не всі їдуть на автівках – це допомагає не збільшувати час перевірок.

Люди, що перетинають лінію розмежування у Станиці Луганській, також повідомили Радіо Донбас.Реалії, що нічого критичного не відбувається, незвичайних черг немає.

Потік через Станицю Луганську – близько 7 тисяч осіб за зміну

Що ж до ситуації на КПВВ Станиця Луганська – єдиного у Луганській області і найближчого до Луганська, – то він працює в посиленому, але штатному режимі, розповів начальник прес-служби прикордонного загону в Станиці Луганській Руслан Грєх.

«В нас КПВВ працює постійно в посиленому режимі. Якихось додаткових заходів ще не проводили. Пасажиропотік, у порівнянні з понеділком, або минулим тижнем, не збільшився. Він продовжує бути стабільним, близько 7 тисяч осіб за робочу зміну. Ми перевіряємо відповідно до технологічної схеми», – розповів Грєх.

У зв’язку з посиленими заходами безпеки ситуація не погіршилась, підтвердили Радіо Свобода і на КПВВ «Майорськ», що на Донеччині. Саме через «Майорськ» спостерігається найбільший пасажиропотік з Луганської області, бо пункт перетину в Луганській області – виключно пішохідний.

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