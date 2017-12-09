Бойовики не відкрили КПВВ «Золоте» на період ремонту мосту – Луганська ВЦА

Ремонтні роботи на мостовому переході поблизу КПВВ «Станиця Луганська» почалися за планом, але бойовики не відкрили зі свого боку пункт пропуску «Золоте», повідомили у Луганській військово-цивільній адміністрації.

«Ремонтні роботи на мостовому переході поблизу КПВВ «Станиця Луганська» розпочались за планом. Дерев’яну конструкцію ремонтують фахівці Міжнародного комітету Червоного Хреста, безпекову ситуацію з обох сторін моніторить СММ ОБСЄ. Як повідомлялось раніше, незважаючи на нічний обстріл, українською стороною було відкрито пункт пропуску «Золоте». Передбачалось, що таким чином громадянам буде забезпечено вільне переміщення по території області на період припинення роботи КПВВ «Станиця Луганська». Проте бойовики в черговий раз проігнорували ініціативу української сторони», – йдеться в повідомленні адміністрації на сторінці у Facebook.

Водночас в угрупованні «ЛНР» назвали відкриття українською стороною КПВВ «Золоте» «провокацією», на яку не повинні піддаватися жителі Луганщини. Луганські бойовики на своїх сайтах пишуть, що українська сторона ухвалила рішення в односторонньому порядку.

Раніше в Луганській ВЦА повідомили, що контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» в Луганській області 9 та 10 грудня працюватиме в тестовому режимі через ремонтні роботи на мостовому переході поблизу пропускного пункту «Станиця Луганська».

«Станиця Луганська» – наразі єдиний КПВВ, який діє в Луганській області. Протягом останніх двох років на Луганщині кілька разів намагалися відкрити ще одне КПВВ – «Золоте», але пункт так і не розпочав свою роботу – через, як каже українська сторона, недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування безпеки у цьому районі.

Угруповання «ЛНР» закликало Київ утриматися від відкриття цього КПВВ і заявляло про неузгодження технічних моментів.

На Донбасі триває збройний конфлікт, який почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.