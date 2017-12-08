КПВВ «Золоте» 9 та 10 грудня працюватиме в тестовому режимі – Луганська ОДА

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» в Луганській області 9 та 10 грудня працюватиме в тестовому режимі, повідомили в Луганській обласній державній адміністрації.

КПВВ «Золоте» відкриють у зв’язку з ремонтними роботами на мостовому переході поблизу пропускного пункту «Станиця Луганська», які проводяться в ці дні, пояснили в Луганській ОДА.

«Станиця Луганська» – наразі єдиний КПВВ, який діє в Луганській області. Протягом останніх двох років на Луганщині кілька разів намагалися відкрити ще одне КПВВ, «Золоте», але пункт так і не розпочав свою роботу – через, як каже українська сторона, недотримання бойовиками зобов’язань щодо гарантування безпеки у цьому районі. Угруповання «ЛНР» закликало Київ утриматися від відкриття цього КПВВ і заявляло про неузгодження технічних моментів.

На Донбасі зараз триває збройний конфлікт, який почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.