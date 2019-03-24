Прикордонники знову відкрили КПВВ «Золоте» на Луганщині

Державна прикордонна служба повідомила про відновлення роботи пункту пропуску через лінію розмежування поблизу селища Золоте на Луганщині.

Пункт відкритий з сьомої ранку 24 березня. Водночас, за даними ДПСУ, станом на пів на восьму через пункт пропуску ніхто не проходив.

Вчора відкриття цього КПВВ анонсували у штабі Операції об’єднаних сил на Донбасі, хоча сьогодні вранці повідомлялося про вчорашні обстріли неподалік.

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Раніше відкриття КПВВ анонсувала представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Українська сторона кілька разів намагалася відкрити пункт пропуску у Золотому, оскільки у Луганській області наразі працює лише один КПВВ поблизу Станиці Луганської. Він піший та передбачає перехід через аварійний міст. Але угруповання «ЛНР» виступає проти.

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Ватажок угруповання Леонід Пасічник заявив, що це рішення української влади є «провокацією», а пункт пропуску бойовики відкриють тільки після того, як рішення про це ухвалять на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.