Українська влада готова відремонтувати міст на лінії розмежування в Станиці Луганській – Марчук

Українська влада готова відремонтувати міст на лінії розмежування в Станиці Луганській за умов повного встановлення режиму тиші, заявив в коментарі Радіо Свобода голова делегації України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук.

«Станиця Луганська – це відомий складний феномен, оскільки там зруйновано міст. Передбачається там встановлення режиму тиші, щоб відремонтувати міст і створити сприятливі умови для людей. Російська сторона практично не дає нам гарантій зупинення вогню. І коли практично обстріли відбуваються, ми не можемо у Станиці Луганський розпочати ремонт мосту», – сказав Марчук.

За його словами, російська сторона взагалі відмовляється вести переговори щодо режиму тиші, намагаючись переорієнтувати українську сторону на прямі переговори з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР».

«Тому ми заявили, якщо російська сторона і ОРДЛО у цьому не підуть на компромісній варіант – якої ширини має бути міст і як його відремонтувати, якщо не буде ніяких узгоджень, тоді Україна у відповідності до документа, який Росія підписала у березні 2014 року, де визначена лінія зіткнення по фарватеру лінії річки Сіверський Донець, у односторонньому порядку готова почати ремонтувати цей міст», – сказав Марчук.

За його словами, Україна хоче зробити міст прохідним для людей і транспорту не більше ніж 5 тонн, щоб запобігти руху військової техніки. Згоди Росії та представників ОРДЛО наразі немає, додав Марчук.

Міст у Станиці Луганській був підірваний на початку 2015 року. Зараз в районі цього мосту розташований єдиний пункт пропуску в регіоні. Через пошкодження мосту КПВВ «Станиця Луганська» обслуговує тільки пішоходів.