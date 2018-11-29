Human Rights Watch: перетин КПВВ «Станиця Луганська» є небезпечним для людей похилого віку

Люди похилого віку, яким необхідно перетинати лінію розмежування через КПВВ «Станиця Луганська», стикаються з багатьма перешкодами, які загрожують їхньому здоров’ю та безпеці. Про це повідомляє Human Rights Watch.

«Обидві сторони конфлікту повинні в першу чергу сприяти свободі пересування, відремонтувавши міст і зробивши перетин надійним та доступним для всіх», – заявили у Human Rights Watch.

Українська влада та підтримувані Росією збройні угрупування повинні забезпечити безпеку цивільного використання перехресного пункту, а також забезпечити відповідні послуги на контрольних пунктах, зазначили у HRW.

Правозахисники зазначають, що «Станиця Луганська» єдиний доступний КПВВ у Луганській області. Міст, який доводиться перетинати людям, було сильно пошкоджено під час бойових дій: автомобілі рухатися ним не можуть, а людям доводиться перетинати пішки.

«Перетин є небезпечним для всіх, але може бути особливо важким для людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку. Під час візитів туди представників Human Rights Watch у березні, квітні та жовтні 2018 року, співробітники гуманітарних організацій неодноразово заявляли, що вони бачили, як люди падають на пандусах, включаючи людей похилого віку. Дерев’яні пандуси, не тільки небезпечно круті, але й нестабільні і можуть стати слизькими під дощем або снігом», – розповіли правозахисники.

Представники української влади розповіли Human Rights Watch, що людям похилого віку та людям з обмеженими можливостями дозволено пріоритетні переїзди, але це рідко застосовується, і отримання спеціального дозволу є обтяжливим.

У Human Rights Watch заявили, що «обидві сторони конфлікту» повинні забезпечити ремонт мосту, щоб по ньому могли рухатися автомобілі та громадський транспорт. Також правозахисники закликають забезпечити безпеку перетину і необхідну при цьому допомогу людям, які її потребують.