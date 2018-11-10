Пункти пропуску на Донбасі щодня перетинають близько 35 тисяч людей – штаб

У середньому щодоби пункти пропуску між контрольованою урядом України та окупованою частинами Донбасу перетинають близько 35 тисяч людей, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У межах визначених дорожніх коридорів в районі операції Обєднаних сил ситуація стабільно-контрольована. Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування функціонують за осіннім графіком у штатному режимі з 07.00 до 18.30. Пасажиро-транспортний потік залишається на середньодобовому рівні та складає близько 35 тисяч осіб щодня в усіх КПВВ в межах Луганської та Донецької областей», – ідеться в повідомленні.

Державна прикордонна служба в щоденному режимі відстежує перетин контрольних пунктів. За даними цього відомства, у четвер, 8 листопада, «через КПВВ прослідувало 42,9 тисяч осіб та 5,3 тисяч транспортних засобів».

Усього на Донбасі діє п’ять пунктів перетину лінії розмежування, чотири з них розташовані в Донецькій області, один, «Станиця Луганська», – в Луганській.