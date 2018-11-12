Службовий собака виявив револьвер у багажі чоловіка на КПВВ «Станиця Луганська» – прикордонники

Державна прикордонна служба повідомила сьогодні про вилучення зброї у 69-річного чоловіка, що їхав 11 листопада з непідконтрольної Києву частини Луганської області через контрольно-пропускний пункт «Станиця Луганська». За даними прикордонників, на нього зреагував службовий собака, натренований на пошук вибухових речовин.

«У ході проведення огляду прикордонники спільно з представниками Державної фіскальної служби зі складу Об’єднаних сил в ручній поклажі громадянина виявили бойовий револьвер системи Нагана калібру 7,62 мм, 17 набоїв до нього та 16 набоїв калібром 9 мм», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

За інформацією Державної прикордонної служби, чоловіка та його багаж передали Нацполіції.

За минулу добу, як повідомляють у відомстві, всі контрольно-пропускні пункти в Донецькій та Луганській областях перетнули 20,3 тисячі осіб та 3 тисячі транспортних засобів.

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КПВВ «Станиця Луганська» – єдиний пропускний пункт у Луганській області (на Донеччині діє декілька). Він є пішохідним. Як раніше неодноразово заявляли громадські активісти, це створює додаткові перешкоди для людей з інвалідністю та інших представників маломобільних груп.

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