Правоохоронці затримали осіб, які переправляли нелегалів до ЄС – прокуратура

Прокуратура Київської області, співробітники СБУ та поліції затримали трьох осіб, які незаконно переправляли нелегальних мігрантів через державний кордон до країн Європейського союзу. Про це 7 листопада повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

«Будучи громадянами України та вихідцями з Ісламської Республіки Пакистан, вони підшукували незаконних мігрантів, яких за грошову винагороду в сумі 3500 доларів незаконно переправляли через державний кордон України до країн Європейського Союзу", – ідеться у повідомленні.

Як виявило слідство, нелегалів, які прибули до Росії під егідою Євро-2018, надалі переправили в Україну поза митними пунктами в Луганській області й «утримували на території міста Києва у приміщеннях, не придатних для проживання».

Зловмисникам допомагали жителі західних областей України, зазначив речник ГПУ.

«Учасників злочинного угруповання затримали на території Закарпатської, Чернівецької областей та міста Києва», – розповів Лисенко.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 9 років.

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