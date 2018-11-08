Мін’юст: майже 133 тисяч боржників із виплати аліментів обмежені у виїзді за кордон

Майже 133 тисячі українців через борги з аліментів обмежені у виїзді за кордон, праві кермувати автомобілем, користуватися зброєю і полювати, повідомляє 8 листопада Міністерство юстиції України.

Як повідомили у Мін’юсті, ще близько тисячі боржників нині фактично відпрацьовують на суспільно корисних роботах, завдяки такому покаранню за борги вдалося стягнути один мільйон 300 тисяч гривень на користь дітей.

Читайте також: Нові санкції та «дошка ганьби» для злісних неплатників аліментів

У липні парламент України проголосував за законопроект про чергове посилення відповідальності за несплату аліментів.

Внесені до законодавства зміни встановлюють розміри штрафів: 20% від суми заборгованості, якщо вона перевищила суму необхідних платежів за один рік, 30% – за два роки, 50% – за три роки і більше.

Окремо прописана відповідальність за ухиляння від сплати аліментів на утримання дитини з інвалідністю, рідкісними, тяжкими або онкологічними захворюваннями, або такої, що потребує паліативної допомоги, протягом більш ніж трьох місяців. За це батька чи матір можуть засудити до суспільно корисних робіт – від 120 до 240 годин.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!