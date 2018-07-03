Верховна Рада посилила відповідальність за несплату аліментів

Парламент України на засіданні 3 липня проголосував за законопроект про посилення відповідальності за несплату аліментів.

Внесені до законодавства зміни встановлюють розміри штрафів: 20% від суми заборгованості, якщо вона перевищила суму необхідних платежів за один рік, 30% - за два роки, 50% - за три роки і більше.

Окремо прописана відповідальність за ухиляння від сплати аліментів на утримання дитини з інвалідністю, рідкісними, тяжкими або онкологічними захворюваннями, або такої, що потребує паліативної допомоги, протягом більш ніж трьох місяців. За це батька чи матір можуть засудити до суспільно корисних робіт – від 120 до 240 годин.

Також той із батьків, за ким суд залишив опіку над хворою дитиною, не муситиме питати згоди колишнього подружжя на виїзд дитини за кордон, якщо така мандрівка триватиме менше місяця.

Раніше, у лютому цього року, відповідальність за несплату аліментів вже посилювали. На початку червня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що з того моменту з недобросовісних платників грошової допомоги стягнули 1,6 мільярда гривень для більш як 400 тисяч дітей.