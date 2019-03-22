Україна спробує відкрити КПВВ «Золоте» 24 березня – прикордонники

На Луганщині прикордонники готуються до відкриття пункту пропуску «Золоте» у неділю, 24 березня. Про це в коментарі Радіо Донас.Реалії (проект Радіо Свобода) розповіла прес-офіцер Лисичанського прикордонного загону Неля Доценко. За її словами, наразі готують місця для роботи інспекторів, а також підключають бази даних.

«Паралельно має закритися контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», щоб відремонтувати міст. Але на даний момент ми ще чекаємо вказівок від командувача Об’єднаних сил», – розповіла Неля Доценко.

Раніше сьогодні і перший заступник голови Верховної Ради, представниця України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомляла, що українська сторона має намір відкрити контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» в Луганській області вранці 24 березня.

В угрупованні «ЛНР» плани Києва в односторонньому порядку відкрити пункт пропуску в Золотому і почати самостійно ремонтувати міст у Станиці Луганській назвали наслідком «передвиборчої агонії».

Українська сторона кілька разів намагалася відкрити пункт пропуску у Золотому, оскільки у Луганській області наразі працює лише один КПВВ. Він піший та передбачає перехід через аварійний міст. Російські гібридні сили на неконтрольованій території Луганської області не погоджуються на відкриття КПВВ «Золоте». З українського боку він уже облаштований. Під час останньої спроби восени 2017 року людей пропустили через блокпост з українського боку, але не впустили на боці ОРДЛО.

Голова делегації України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук раніше заявив, що українська влада готова відремонтувати міст на лінії розмежування в Станиці Луганській за умов повного встановлення режиму тиші.