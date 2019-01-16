В ОБСЄ пропонують спільну миротворчу місію з ООН на Донбасі – Клімкін

Представники ОБСЄ в Мінську пропонують створити спільну місію ОБСЄ і Організації об’єднаних націй для врегулювання ситуації на Донбасі, заявив 16 січня міністр закордонних справ Павло Клімкін у Сєвєродонецьку.

«Представники ОБСЄ, які працюють в тому числі на Мінському майданчику, вийшли з пропозицією створити спільну місію ООН і ОБСЄ. Ця спільна місія повинна мати – вони все прекрасно розуміють – військовий компонент, поліцейський компонент і міжнародну адміністрацію», – сказав міністр.

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За словами Клімкіна, питання миротворчого контингенту буде обговорювати й голова ОБСЄ Мирослав Лайчак під час візиту до столиці Росії Москви в лютому.

«Росія, як ви знаєте, намагається маніпулювати перед виборами і таким чином втручатися в нашу політику та впливати на ці вибори. Але якраз Мирослав, який наступного місяця буде в Москві – для нього питання реальної місії буде одним із основних, оскільки він прекрасно розуміє: можна робити певні практичні кроки, але рішення можна досягти тільки шляхом ефективної місії», – стверджує голова дипломатичного відомства.

Клімкін разом із головою МЗС Словаччини і очільником ОБСЄ Мирославом Лайчаком наразі перебуває на сході України в рамках робочої поїздки.

Раніше 16 січня Мирослав Лайчак заявив під час зустрічі із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, що питання анексії Криму, блокади Азовського моря та припинення бойових дій на Донбасі залишаються пріоритетом роботи ОБСЄ.

1 січня 2019 року стартував річний термін головування Словаччини в ОБСЄ. Тоді ж голова МЗС України Павло Клімкін повідомив про намір нового голови організації Мирослава Лайчака відвідати Донбас.