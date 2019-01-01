Новий голова ОБСЄ поїде на Донбас – Клімкін

Новий голова Організації з безпеки та співпраці в Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак у середині січня відвідає український Донбас, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Ще у грудні Лайчак анонсував, що свій перший візит на посаді голови ОБСЄ здійснить до України.

1 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін конкретизував плани Лайчака.

«Вітання Словаччині і моєму доброму другові Мирославові Лайчаку з нагоди початку словацького головування в #ОБСЄ. Бажаю бути на сторожі цінностей та принципів ОБСЄ, які нахабно порушуються РФ. Буду радий вітати Мирослава в Україні вже за два тижні, поїдемо разом на Донбас», – відзначив Клімкін.

1 січня 2019 року стартував річний термін головування Словаччини в ОБСЄ.