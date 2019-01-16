Клімкін і Лайчак прибули на КПВВ «Станиця Луганська»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що разом із головою МЗС Словаччини і чинним головою ОБСЄ Мирославом Лайчаком прибув до контрольного пункту в’їзду та виїзду «Станиця Луганська» на лінії розмежування з окупованими територіями.

«Розпочався насичений день. Спільно з Головуючим в ОБСЄ Мирославом Лайчаком робитимемо все задля ефективної роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і її вільного пересування, включно з Кримом і кордоном з Росією на Донбасі», – написав Клімкін у своєму Twitter.

Він також висловив думку, що «ніщо не дозволить краще зрозуміти, що відбувається насправді, ніж поїхати та на власні очі побачити реальний стан справ на Донбасі».

Лайчак також прокоментував поїздку на лінію розмежування. Він зазначив, що такі візити допомагають усвідомити вплив роботи політиків і дипломатів на мешканців Донбасу.

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«Я відвідав пункт в’їзду та виїзду в Станиці Луганській – місце, де ти розумієш, що все, що ми, політики й дипломати, робимо – або виявляємося нездатними зробити – безпосередньо позначається на життях невинних людей. Вони стикаються зі щоденними складнощами у тому, щоб забезпечити свої базові потреби», – пише голова ОБСЄ.

Раніше 16 січня Мирослав Лайчак заявив під час зустрічі із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, що питання анексії Криму, блокади Азовського моря та припинення бойових дій на Донбасі залишаються пріоритетом роботи ОБСЄ.

1 січня 2019 року стартував річний термін головування Словаччини в ОБСЄ. Тоді ж голова МЗС України Павло Клімкін повідомив про намір нового голови організації Мирослава Лайчака відвідати Донбас.